Energetyka

To koniec problemów z nazwą i znakiem energetycznego giganta. Nie on jeden z tym się borykał

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna przegrała sądową apelację. Sąd w Warszawie przyznał PGE Polskiej Grupie Energetycznej rację w sporze o ochronę znaków towarowych PGE.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

31 lipca 2026, 12:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW

fot: PGE

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna przegrała sądową apelację. Sąd w Warszawie przyznał PGE Polskiej Grupie Energetycznej rację w sporze o ochronę znaków towarowych PGE.

"Zgodnie z prawomocnym rozstrzygnięciem, spółka fotowoltaiczna, posługując się łudząco podobną nazwą, naruszała prawa ochronne do znaków towarowych PGE i dopuszczała się czynów nieuczciwej konkurencji. PGF musi zaprzestać używania spornej nazwy, przeprosić PGE oraz zapłacić 20 tys. zł na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach" – czytamy w informacji spółki.

Przypomnijmy, ten spór trwał od 2021 roku. Do sądu sprawa trafiła na przełomie 2023 r. i 2024 r.

PGE czeka na przeprosiny

Teraz PGF ma obowiązek zaprzestać posługiwania się firmą "PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A." oraz skrótem "PGF SA" w swojej działalności, materiałach informacyjnych i reklamowych oraz na stronie internetowej. Spółce nakazano również zaniechanie naruszania znaków towarowych, do których PGE posiada wyłączne prawo używania. Ma też na piśmie przeprosić energetycznego giganta w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Sąd podzielił argumentację dotyczącą renomy znaków towarowych PGE. Uznał, że obie spółki działają na tym samym rynku i kierują ofertę do tych samych odbiorców. W związku z tym używanie przez pozwanego oznaczeń podobnych do oznaczeń PGE stwarzało realne ryzyko wprowadzenia klientów w błąd.

"Sąd zwrócił przy tym uwagę, że ryzyko pomyłki było tym większe, że PGE funkcjonuje w powszechnym obrocie jako grupa spółek, przez co przeciętny odbiorca mógł błędnie uznać PGF za kolejny podmiot z grupy kapitałowej PGE" – czytamy w komunikacie.

Problemy miał tez Tauron

Przypomnijmy, że w 2008 roku problem z nazwą miał też koncern energetyczny Tauron Polska Energia zaledwie. Powodem było używanie tej samej nazwy przez firmę z branży informatycznej, działającą w Łodzi.

Za zmianę nazwy zażądała wysokiej rekompensaty. Jej wysokości oraz szczegółów ostatecznego rozstrzygnięcia sporu nie podano. Faktem jest, że energetycy pozostali przy nazwie Tauron. Wcześniej spółka nosiła nazwę Energetyka Południe.

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