Wzrost inflacji w lipcu został spowodowany wyższymi cenami paliw

Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. z 2,5 proc. w czerwcu - prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że wzrost inflacji został wywołany wyższymi cenami paliw.

Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. z 2,5 proc. w czerwcu - prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że wzrost inflacji został wywołany wyższymi cenami paliw.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w lipcu. W czerwcu inflacja wyniosła 2,5 proc.

- Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jego zdaniem za wzrost inflacji odpowiadały wyższe ceny paliw.

- Od początku lipca przywrócona została podstawowa stawka VAT (23 proc.) na paliwa. W okresie od 1 kwietnia do końca czerwca stosowano stawkę 8 proc. Jednocześnie zniesiono administracyjnie ustalaną przez Ministra Energii cenę maksymalną. Nałożyła się na to re-eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która przejściowo wywindowała ceny ropy naftowej ponownie w okolice 100 dolarów za baryłkę - wyjaśnił Antoniak.

W jego ocenie wzrost inflacji sprawia, że w tym roku obniżek stóp procentowych banku centralnego nie należy się spodziewać.