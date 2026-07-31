Energetyka

Wzrost inflacji w lipcu został spowodowany wyższymi cenami paliw

Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. z 2,5 proc. w czerwcu - prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że wzrost inflacji został wywołany wyższymi cenami paliw.

Pap

31 lipca 2026, 08:40
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ceny paliw przekładają się na inflację

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. z 2,5 proc. w czerwcu - prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że wzrost inflacji został wywołany wyższymi cenami paliw.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w lipcu. W czerwcu inflacja wyniosła 2,5 proc.

- Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. - powiedział  ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jego zdaniem za wzrost inflacji odpowiadały wyższe ceny paliw.

- Od początku lipca przywrócona została podstawowa stawka VAT (23 proc.) na paliwa. W okresie od 1 kwietnia do końca czerwca stosowano stawkę 8 proc. Jednocześnie zniesiono administracyjnie ustalaną przez Ministra Energii cenę maksymalną. Nałożyła się na to re-eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która przejściowo wywindowała ceny ropy naftowej ponownie w okolice 100 dolarów za baryłkę - wyjaśnił Antoniak.

W jego ocenie wzrost inflacji sprawia, że w tym roku obniżek stóp procentowych banku centralnego nie należy się spodziewać.

- Zwłaszcza, że większość Rady Polityki Pieniężnej zachowuje w tej kwestii dużo większą wstrzemięźliwość i ostrożność niż jej przewodniczący. W naszej ocenie stopy procentowe banku centralnego pozostaną bez zmian do końca tego roku, a przestrzeń na obniżki pojawi się dopiero w 2027 r. - wskazał Adam Antoniak.

Powiązane tematy:

paliwa ceny paliw energetyka finanse inflacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

Bezpieczeństwo dostaw gazu w 2025 r.: Rekordowe wyniki i stabilny system

Polski system gazowy w 2025 roku wykazał się wyjątkową odpornością, osiągając historyczne rekordy w kluczowych obszarach – od zużycia i przesyłu, po import LNG i obrót na giełdzie. Minister energii Miłosz Motyka 30 lipca przedstawił „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” Resort ocenia, że krajowy rynek paliw gazowych jest w pełni przygotowany na zmienne warunki rynkowe i geopolityczne, a Polska umacnia się jako istotny gracz na europejskim rynku gazu.

Energetyka konwencjonalna

To koniec problemów z nazwą i znakiem energetycznego giganta. Nie on jeden z tym się borykał

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna przegrała sądową apelację. Sąd w Warszawie przyznał PGE Polskiej Grupie Energetycznej rację w sporze o ochronę znaków towarowych PGE.

Prąd

Muszą opracować strategię. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne

Nowe obowiązki dla firm z branży energetycznej. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje wytyczne do strategii zabezpieczających.

Prąd

Spółdzielnia energetyczna zaprezentowana podczas wizyty studyjnej w kopalni

Spółdzielnia energetyczna spółki Węglokoks Energia została zaprezentowana podczas wizyty studyjnej JTPeers Exchange w Zabytkowej Kopalni w Jawiszowicach.