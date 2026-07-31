Energetyka

Muszą opracować strategię. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne

Nowe obowiązki dla firm z branży energetycznej. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje wytyczne do strategii zabezpieczających.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

31 lipca 2026, 12:03

fot: Krystian Krawczyk

Firmy energetyczne muszą opracować strategię zabezpieczającą.

fot: Krystian Krawczyk

Nowe obowiązki dla firm z branży energetycznej. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje wytyczne do strategii zabezpieczających.

Przedsiębiorstwa energetyczne, które zajmują się obrotem energią elektryczną po raz pierwszy muszą opracować strategię zabezpieczającą. Jak przekazała prezes Urzędu Regulacji Energetyki, celem dokumentu ma być dalsze zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obowiązek dotyczy wszystkich tego typu przedsiębiorstw, bez względu na to, czy posiadają koncesję, czy są z niej zwolnione. 

Celami strategii mają być:

  • Ograniczenie ryzyka braku rentowności umów z odbiorcami energii, które wynika ze zmian na hurtowym rynku energii.
  • Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego.
  • Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 

Zgodnie z wytycznymi URE, w strategii powinny znaleźć się m. in. charakterystyka przedsiębiorstwa, identyfikacja i ocena ryzyka czy opis stosowanych środków jego ograniczania. 

Dzięki strategii ma być możliwe wykazanie, że firma posiada wdrożone i skuteczne procedury zarządzania ryzykiem. Dokument musi być opracowany i złożony do 30 stycznia przyszłego roku. 

Powiązane tematy:

ure urząd regulacji energetyki energetyka strategia

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

Bezpieczeństwo dostaw gazu w 2025 r.: Rekordowe wyniki i stabilny system

Polski system gazowy w 2025 roku wykazał się wyjątkową odpornością, osiągając historyczne rekordy w kluczowych obszarach – od zużycia i przesyłu, po import LNG i obrót na giełdzie. Minister energii Miłosz Motyka 30 lipca przedstawił „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” Resort ocenia, że krajowy rynek paliw gazowych jest w pełni przygotowany na zmienne warunki rynkowe i geopolityczne, a Polska umacnia się jako istotny gracz na europejskim rynku gazu.

Energetyka konwencjonalna

To koniec problemów z nazwą i znakiem energetycznego giganta. Nie on jeden z tym się borykał

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna przegrała sądową apelację. Sąd w Warszawie przyznał PGE Polskiej Grupie Energetycznej rację w sporze o ochronę znaków towarowych PGE.

Prąd

Spółdzielnia energetyczna zaprezentowana podczas wizyty studyjnej w kopalni

Spółdzielnia energetyczna spółki Węglokoks Energia została zaprezentowana podczas wizyty studyjnej JTPeers Exchange w Zabytkowej Kopalni w Jawiszowicach.

Paliwo

Wzrost inflacji w lipcu został spowodowany wyższymi cenami paliw

Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. z 2,5 proc. w czerwcu - prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że wzrost inflacji został wywołany wyższymi cenami paliw.