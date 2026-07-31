Muszą opracować strategię. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne

Przedsiębiorstwa energetyczne, które zajmują się obrotem energią elektryczną po raz pierwszy muszą opracować strategię zabezpieczającą. Jak przekazała prezes Urzędu Regulacji Energetyki, celem dokumentu ma być dalsze zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obowiązek dotyczy wszystkich tego typu przedsiębiorstw, bez względu na to, czy posiadają koncesję, czy są z niej zwolnione.

Celami strategii mają być:

Ograniczenie ryzyka braku rentowności umów z odbiorcami energii, które wynika ze zmian na hurtowym rynku energii.

Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego.

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Zgodnie z wytycznymi URE, w strategii powinny znaleźć się m. in. charakterystyka przedsiębiorstwa, identyfikacja i ocena ryzyka czy opis stosowanych środków jego ograniczania.



Dzięki strategii ma być możliwe wykazanie, że firma posiada wdrożone i skuteczne procedury zarządzania ryzykiem. Dokument musi być opracowany i złożony do 30 stycznia przyszłego roku.