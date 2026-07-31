Spółdzielnia energetyczna spółki Węglokoks Energia została zaprezentowana podczas wizyty studyjnej JTPeers Exchange w Zabytkowej Kopalni w Jawiszowicach.

Zabytkowa Kopalnia Węgla Jawiszowice. Tutaj odbyło się spotkanie w sprawie spółdzielni energetycznych

Spółdzielnia energetyczna spółki Węglokoks Energia została zaprezentowana podczas wizyty studyjnej JTPeers Exchange w Zabytkowej Kopalni w Jawiszowicach.

Jak podaje spółka w komunikacie wydarzenie stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami regionów i instytucji zaangażowanych w proces sprawiedliwej transformacji.

Program JTPeers Exchange, realizowany w ramach Platformy Sprawiedliwej Transformacji Komisji Europejskiej, wspiera współpracę oraz transfer dobrych praktyk pomiędzy regionami objętymi transformacją gospodarczą i energetyczną.

- Podczas spotkania zaprezentowaliśmy działalność naszej Spółdzielni Energetycznej Węglokoks Energia SE1, przedstawiając jej rolę w budowaniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wzmacnianiu współpracy pomiędzy samorządami, mieszkańcami i lokalnymi partnerami. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu energetyki obywatelskiej w procesie sprawiedliwej transformacji, która pozwala społecznościom lokalnym aktywnie uczestniczyć w zmianach zachodzących w regionach o wieloletnich tradycjach przemysłowych - poinformowała spółka.

Prezentacja została osadzona w szerszym kontekście wyrównywania szans rozwojowych regionów transformujących się, tworzenia nowych impulsów gospodarczych oraz budowania odporności lokalnych społeczności na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Rozwój społeczności energetycznych i spółdzielni energetycznych jest bowiem jednym z rozwiązań umożliwiających mieszkańcom i samorządom czerpanie bezpośrednich korzyści z lokalnie wytwarzanej energii.

Swoje doświadczenia i działania związane z procesem transformacji przedstawili również włodarze gminy Brzeszcze, którzy zaprezentowali lokalne inicjatywy wspierające rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wykorzystanie potencjału terenów pogórniczych.