Spółka Orlen Neptun oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny dotyczący rozbudowy terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku. Dzieje się to dokładnie rok po uruchomieniu terminala.

Spółka Orlen Neptun oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny dotyczący rozbudowy terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku. Dzieje się to dokładnie rok po uruchomieniu terminala.

Pierwszy w Polsce terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych, uruchomiony w czerwcu 2025 r., już po roku działalności ugruntował swoją pozycję jako strategiczny element rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w tej części Morza Bałtyckiego.

Obiekt, który stanowi kluczowe zaplecze Grupy Orlen dla realizacji projektów drugiej fazy morskiej energetyki wiatrowej – Baltic East i Baltic West – już dziś obsługuje również zewnętrznych operatorów, w tym partnerów zagranicznych w tej części Morza Bałtyckiego, odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę logistyczną w regionie. W pierwszych dwunastu miesiącach operacyjnych terminal odnotował wysokie zainteresowanie rynku, pozyskując klientów, w tym m. in. Ocean Winds i Smulders.

Świnoujście Offshore Terminal, łączący funkcje terminala instalacyjnego i portu marshallingowego, ma potencjał stać się najważniejszym centrum instalacyjnym offshore wind w regionie Morza Bałtyckiego. Obiekt oferuje kompleksowe usługi przeładunku i składowania komponentów farm wiatrowych, a jego infrastruktura pozwala na obsługę najnowszych statków typu jack-up i heavy lift oraz projektów z turbinami o mocy ok. 15 MW i większej, w tym elementów stacji transformatorowych o masie do blisko 3 000 ton. Kluczowym atutem inwestycji jest dogodna lokalizacja z dostępem do transportu kolejowego, drogowego, promowego i lotniczego, co umożliwia obsługę projektów na wodach Niemiec, Szwecji i Danii. Dzięki parametrom technicznym, w tym nośności nabrzeża do 50 t/m kw., terminal jest jednym z nielicznych tego typu obiektów w regionie zdolnych sprostać najbardziej zaawansowanym inwestycjom sektora.

Na terenie ŚOT, w obecności ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz ministra energii Miłosza Motyki podpisano list intencyjny ws. rozbudowy portu instalacyjnego.

– Rozwój sektora offshore wind to inwestycja w niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. To wartości, które w obecnej sytuacji geopolitycznej szczególnie zyskują na znaczeniu. Mamy możliwości, aby realizować projekty morskich farm wiatrowych nie tylko na polskim, ale także europejskim rynku. Podpisany list intencyjny w sprawie rozbudowy terminala instalacyjnego w Świnoujściu to ważny sygnał, że jako kraj jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju naszych kompetencji. Zapowiedź rozbudowy istniejącej jednostki to realna odpowiedź na potrzeby sektora morskiej energetyki wiatrowej, który wymaga odpowiednio przygotowanej i niezawodnej infrastruktury – mówi minister energii Miłosz Motyka.

– Rozbudowa portu instalacyjnego Świnoujście Offshore Terminal jest odpowiedzią na przewidywany popyt na tego rodzaju infrastrukturę w świetle planów budowy kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku. Terminal stanowi jedno z kluczowych zapleczy logistycznych dla projektów morskiej energetyki wiatrowej w tej części Bałtyku – przyznaje Janusz Bil, prezes zarządu Orlen Neptun. - Już w pierwszym roku działalności inwestycja osiąga satysfakcjonujące obłożenie. Biorąc pod uwagę prognozowaną kumulację projektów realizowanych równolegle w najbliższych latach, rozbudowa terminala będzie miała kluczowe znaczenie dla sprostania zapotrzebowaniu w szczytowym okresie fazy instalacyjnej. Taki kierunek rozwoju dodatkowo wzmocni udział krajowego komponentu, zapewniając możliwość kompleksowej realizacji polskich projektów z wykorzystaniem krajowej infrastruktury portowej - dodaje.

List intencyjny jest pierwszym krokiem do potencjalnej rozbudowy terminala w sposób uzupełniający istniejące możliwości logistyczne inwestycji oraz odpowiadający realnym potrzebom dynamicznie rozwijającego się sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dokument stanowi wyraz gotowości stron do dialogu o dalszej rozbudowie inwestycji oraz modernizacji infrastruktury portowej, co przełoży się na wsparcie realizacji projektów offshore wind oraz wzmocnienie pozycji terminala w Świnoujściu jako ważnego hubu dla sektora energetyki wiatrowej na morzu. Przejście do kolejnego etapu projektu będzie zależeć od wyników analiz biznesowych oraz możliwości pozyskania finansowania inwestycji.

– Zrealizowaliśmy w Świnoujściu projekt pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, finansowany ze środków unijnych, w którym ZMPSiŚ zbudował kluczowe elementy infrastruktury dostępowej portu – mówi Jarosław Siergiej, prezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Strategiczna lokalizacja, specjalistyczny charakter tej inwestycji i unikatowa w skali europejskiej nośność nabrzeży stanowią jej niewątpliwy wyróżnik. W związku z powyższym przystąpiliśmy do planowania drugiego etapu, który znacząco wzmocni i rozbuduje obecne możliwości – dodaje Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w perspektywie najbliższych 15 lat ma niezwykle duży potencjał, więc rozbudowa tego zaplecza jest tym bardziej uzasadniona.





