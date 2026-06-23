Pszów może się pochwalić świetnym parkiem, który powstał w miejscu nieczynnego pokopalnianego szybu. Na powierzchni jednej czwartej hektara jest ogólnodostępny park edukacyjny ze ścieżkami spacerowymi i rowerowym pumptrackiem. Zagospodarowane zostały również pola tematyczne, jak łąka dla owadów, labirynt z lawendy, są zadaszone ławki i stoliki do gier. Prace kosztowały około 1,5 mln zł.

Ostatnio zaangażowanie uczniów pszowskich szkół podstawowych odmieniło przestrzeń Parku Ryszard, wypełniając ją kolorowymi obrazami, tablicami edukacyjnymi i muralami inspirowanymi lokalną przyrodą.

- Obrazy umieszczone na odwrocie regulaminów oraz tablice edukacyjne w Parku Ryszard powstały przede wszystkim dzięki zaangażowaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie, pracujących pod opieką pani Sabiny Pawełek. W projekt włączyły się również dzieci ze wszystkich czterech pszowskich szkół podstawowych, tworząc wspólnie mural oraz barwne ilustracje zdobiące hotele dla owadów – informuje UM w Pszowie.

Wszystkie prace nawiązują do idei, która przyświecała powstaniu Parku: połączenia ochrony przyrody z edukacją ekologiczną oraz aktywnym udziałem mieszkańców w trosce o środowisko. Dzieci przedstawiły m.in. rośliny, zwierzęta, budki lęgowe dla ptaków i elementy małej architektury przyrodniczej, które można znaleźć na terenie Parku i w jego najbliższym otoczeniu.

Trochę historii

W parku znajdował się pierwszy szyb wydobywczy kopalni Anna o nazwie Richard (Ryszard). Został zgłębiony w 1834 r., a na jego zrębie zainstalowano parową maszynę odwadniającą, od której pochodzi lokalna nazwa tego miejsca: Stara Maszyna. Dlatego do dzisiaj mieszkańcy Pszowa mówią na ten fragment miasta Stara Maszyna.

Szybowi, w wyniku polonizacji w 1936 r. nadano imię Powietrzny II. W maju 1960 r. rozpoczęto głębienie nowego szybu wentylacyjno-materiałowego Ryszard II. Prace ukończono w 1962 r. na głębokości 478 m (poziom 500). Jego średnica wyniosła 5,5 m. Nad szybem postawiono basztową wieżę szybową. Na szczycie wieży umieszczono elektryczną maszynę wyciągową, a w szybie specjalny skip do opuszczania drewna oraz dwupiętrową klatkę dla materiałów i jazdy ludzi. Szyb został oddany w 1965 r.

Po uruchomieniu szybu Ryszard II, istniejący w jego sąsiedztwie szyb Powietrzny II stał się zbędny. Zasypano go do poziomu terenu. W kolejnych latach dalej głębiono szyb Ryszard II, prace zakończono w 1978 r. na głębokości 707,97 m.

W 2006 r. - w czasie likwidacji kopalni Anna – kolejne obiekty kopalniane, w tym szyby poddano rozbiórce. Ryszard II był ostatnim zlikwidowanym szybem kopalni Anna. W czerwcu 2017 r. wytransportowano wyposażenie z ostatniej ściany wydobywczej, która była przewietrzana przez szyb Ryszard II. Zasypywanie szybu rozpoczęto w lipcu 2017 r., a zakończono w listopadzie 2018 r. Zlikwidowano też budynek wieży szybowej i dyfuzor. Szyb zamknięto betonową płytą.

Samorządowcy z Pszowa mają plany, by połączyć park Ryszard ścieżką pieszo-rowerową z innymi rewitalizowanymi obiektami byłej kopalni Anna.

