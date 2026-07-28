Ten zakład remontowy górniczej spółki to zaplecze techniczne dla kopalń
Osiem hal produkcyjnych, rozbudowany park maszynowy, specjalistyczne laboratoria i ponad 540 pracowników tworzy Zakład Remontowo-Produkcyjny Polskiej Grupy Górniczej. Zakład odpowiada za remonty, modernizację i produkcję urządzeń wykorzystywanych w kopalniach spółki. W najbliższych latach ZRP nadal ma zabezpieczać potrzeby kopalń PGG.
fot: PGG/Bożena Sieja
Zakład przygotowuje się do wykorzystania swoich hal, maszyn i kwalifikacji pracowników również na potrzeby innych odbiorców przemysłowych
fot: PGG/Bożena Sieja
Osiem hal produkcyjnych, rozbudowany park maszynowy, specjalistyczne laboratoria i ponad 540 pracowników tworzy Zakład Remontowo-Produkcyjny Polskiej Grupy Górniczej. Zakład odpowiada za remonty, modernizację i produkcję urządzeń wykorzystywanych w kopalniach spółki. W najbliższych latach ZRP nadal ma zabezpieczać potrzeby kopalń PGG.
Zakład Remontowo-Produkcyjny jest specjalistycznym oddziałem PGG. Powstał po to, aby kopalnie spółki miały własne, wyspecjalizowane zaplecze zdolne do remontów, modernizacji i produkcji podstawowych maszyn funkcjonujących w kopalniach węgla kamiennego. Zakład został utworzony w grudniu 2003 roku, jeszcze w strukturach Kompanii Węglowej, a od 2016 roku działa jako część PGG. Kompetencje rozwijane przez lata na potrzeby górnictwa mają być stopniowo wykorzystywane również w innych gałęziach przemysłu ciężkiego, w tym w sektorze obronnym.
Jak podaje PGG, najważniejszą częścią jego działalności są zmechanizowane obudowy ścianowe. ZRP remontuje wyeksploatowane sekcje obudów, dostosowuje je do nowych warunków geologicznych i technicznych, a także modernizuje i produkuje nowe sekcje według własnej dokumentacji. Zakład zajmuje się również gospodarką obudowami w skali całej PGG, między innymi ich unifikacją i standaryzacją.
Nie tylko spawacze
Drugim ważnym obszarem jest hydraulika siłowa. Siłowniki i inne elementy układów hydraulicznych wprawiają w ruch sekcje obudów oraz umożliwiają ich rozpieranie i przesuwanie. ZRP prowadzi ich remonty, produkuje nowe podzespoły oraz kompletuje hydraulikę sterowniczą. W zakładzie powstają ponadto elementy tras kolejek podwieszonych, którymi pod ziemią przewozi się ludzi, materiały i urządzenia, oraz elementy przenośników zgrzebłowych służących do transportowania urobku ze ścian wydobywczych.
ZRP dysponuje trzema działami produkcyjnymi – w Woli, Bieruniu i Lędzinach. Obejmują one łącznie osiem hal o powierzchni 2,15 hektara. Pięć hal znajduje się w Woli, dwie w Bieruniu, a jedna w Lędzinach.
Park maszynowy pozwala na wykonywanie zarówno pojedynczych części o niewielkich rozmiarach, jak i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Uzupełnieniem zaplecza produkcyjnego są laboratoria metrologiczne, mechaniczne i metalograficzne. Prowadzone są w nich m.in. badania wytrzymałości stali, ocena struktury materiałów oraz wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych. Dzięki temu część kontroli dostaw i procesów realizowanych podczas produkcji i remontów może być wykonywana bezpośrednio w zakładzie. ZRP posiada również własny dział konstrukcyjno-technologiczny, flotę transportową i ośrodek szkolenia spawaczy. W zakładzie pracują spawacze, konstruktorzy, technolodzy, metrolodzy oraz pracownicy nadzoru spawalniczego posiadający międzynarodowe kwalifikacje.
Spadnie liczba zamówień, ale...
W najbliższych latach ZRP nadal ma zabezpieczać potrzeby kopalń PGG i po okresie realizacji zapisów Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dotyczących urlopów górniczych i pozostałych odpraw będzie zatrudniać około 500 osób.
Zmniejszające się wydobycie będzie oznaczało stopniowy spadek liczby zamówień związanych wyłącznie z branżą węglową. Dlatego zakład przygotowuje się do wykorzystania swoich hal, maszyn i kwalifikacji pracowników również na potrzeby innych odbiorców przemysłowych. Jednym z kierunków jest przemysł obronny. W lutym 2026 roku Polska Grupa Górnicza otrzymała koncesję ministra spraw wewnętrznych i administracji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami przeznaczonymi dla wojska lub policji. Spółka uzyskała także certyfikaty umożliwiające udział w postępowaniach organizowanych przez struktury Sojuszu i siły zbrojne jego państw członkowskich.
- Wojna za naszą wschodnią granicą pokazuje, że bezpieczeństwo państwa wymaga nie tylko silnej armii, lecz także stabilnego zaplecza energetycznego i przemysłowego. Polska Grupa Górnicza od wielu lat odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W przyszłości chcemy również wykorzystać nasze kompetencje produkcyjne, techniczne i remontowe, by wspierać rozwój krajowego potencjału obronnego - mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.