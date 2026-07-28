Górnictwo

Kolejna śmiertelna ofiara w polskim górnictwie

W górnictwie węgla kamiennego śmierć poniosło przy pracy czterech górników i wydarzyły się 624 wypadki. W firmach usługowych miał miejsce jeden wypadek ciężki i 106 ogółem.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

28 lipca 2026, 12:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Jarosław Galusek

Ratownicy wyprowadzili na powierzchnię rannego górnika, niestety zmarł w szpitalu.

fot: Jarosław Galusek

W górnictwie węgla kamiennego śmierć poniosło przy pracy czterech górników i wydarzyły się 624 wypadki. W firmach usługowych miał miejsce jeden wypadek ciężki i 106 ogółem.

W polskim górnictwie przybył kolejny wypadek śmiertelny. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy chodzi o wypadek, który miał miejsce 7 lipca br. o godz. 2,40 w kopalni Murcki-Staszic. W wyniku zdarzenia ucierpiał górnik, którego następnie przewieziono do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. 

To już szósta śmiertelna ofiara w polskim górnictwie. Poza tym w oficjalnej statystyce figuruje 5 wypadków ciężkich. Ogółem od stycznia do dnia 28 lipca br. wydarzyły się 872 wypadki.

W górnictwie węgla kamiennego śmierć poniosło przy pracy czterech górników i wydarzyły się 624 wypadki. W firmach usługowych miał miejsce jeden wypadek ciężki i 106 ogółem. 

W górnictwie miedzi odnotowano 78 wypadków ogółem w tym 31 w firmach usługowych. 

Natomiast dwa kolejne wypadki śmiertelne odnotowano  górnictwie odkrywkowym.

 

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