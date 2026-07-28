Kolejna śmiertelna ofiara w polskim górnictwie

W górnictwie węgla kamiennego śmierć poniosło przy pracy czterech górników i wydarzyły się 624 wypadki. W firmach usługowych miał miejsce jeden wypadek ciężki i 106 ogółem.

W górnictwie węgla kamiennego śmierć poniosło przy pracy czterech górników i wydarzyły się 624 wypadki. W firmach usługowych miał miejsce jeden wypadek ciężki i 106 ogółem.

W polskim górnictwie przybył kolejny wypadek śmiertelny. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy chodzi o wypadek, który miał miejsce 7 lipca br. o godz. 2,40 w kopalni Murcki-Staszic. W wyniku zdarzenia ucierpiał górnik, którego następnie przewieziono do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia.

To już szósta śmiertelna ofiara w polskim górnictwie. Poza tym w oficjalnej statystyce figuruje 5 wypadków ciężkich. Ogółem od stycznia do dnia 28 lipca br. wydarzyły się 872 wypadki.

W górnictwie węgla kamiennego śmierć poniosło przy pracy czterech górników i wydarzyły się 624 wypadki. W firmach usługowych miał miejsce jeden wypadek ciężki i 106 ogółem.

W górnictwie miedzi odnotowano 78 wypadków ogółem w tym 31 w firmach usługowych.

Natomiast dwa kolejne wypadki śmiertelne odnotowano górnictwie odkrywkowym.