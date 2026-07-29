Lubelski Węgiel Bogdanka, Lublin oraz Łęczna podejmują współpracę na rzecz rozwoju Strefy Inwestycyjnej w Łęcznej. Podpisany przez strony list intencyjny otwiera drogę do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i informacji, które mają pomóc w przygotowaniu atrakcyjnej oferty dla przyszłych inwestorów.

Lubelski Węgiel Bogdanka, Lublin oraz Łęczna podejmują współpracę na rzecz rozwoju Strefy Inwestycyjnej w Łęcznej. Podpisany przez strony list intencyjny otwiera drogę do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i informacji, które mają pomóc w przygotowaniu atrakcyjnej oferty dla przyszłych inwestorów.

Inicjatywa utworzenia Strefy Inwestycyjnej w Łęcznej została zapoczątkowana przez Bogdankę i gminę Łęczna oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. Jej celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw i polskiego przemysłu, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz powstawaniu nowych miejsc pracy. Do współpracy włączone zostało miasto Lublin, które jako współtwórca Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, posiada doświadczenie w przygotowywaniu, rozwijaniu i obsłudze terenów inwestycyjnych. O najnowszych działaniach i krokach poinformował Lubelski Węgiel Bogdanka.

- Bogdanka od lat jest jednym z najważniejszych pracodawców i filarów gospodarczych Lubelszczyzny. Strefa Inwestycyjna w Łęcznej ma wykorzystać potencjał tego obszaru, przyciągnąć nowych przedsiębiorców i stworzyć perspektywiczne miejsca pracy. Współpraca przy tym projekcie pozwoli nam korzystać z doświadczeń partnerów w rozwijaniu terenów inwestycyjnych i skutecznym pozyskiwaniu inwestorów. To ważny krok w kierunku odpowiedzialnej transformacji gospodarczej regionu – mówi Zbigniew Stopa, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Samorządowcy z Lublina podkreślają, że miasto od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję jako miejsce przyjazne inwestorom.

- Dziś chcemy, aby nasze doświadczenie i sprawdzone rozwiązania wzmacniały konkurencyjność całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Łącząc potencjał Lublina, Gminy Łęczna i Lubelskiego Węgla Bogdanka, tworzymy atrakcyjną ofertę dla inwestorów, wspieramy dywersyfikację gospodarki oraz sprawiedliwą transformację regionu. To inwestycja w nowe miejsca pracy, rozwój nowoczesnych branż i silniejszą pozycję aglomeracji lubelskiej na mapie gospodarczej Polski i Europy – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Współpraca będzie obejmowała między innymi: analizę potencjału terenów inwestycyjnych, identyfikowanie barier infrastrukturalnych i formalnych, wymianę informacji o potrzebach inwestorów oraz trendach rynkowych, a także współdziałanie z instytucjami wspierającymi rozwój inwestycji.

Jest potencjał i doświadczenie

Strony przewidują również organizację spotkań roboczych, konsultacji i wizyt studyjnych oraz możliwość prowadzenia wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych.

- Łącząc doświadczenie Lublina z potencjałem przemysłowym Bogdanki i Łęcznej, tworzymy fundament pod nowe inwestycje, które będą wzmacniać konkurencyjność całego regionu. Naszym celem jest nie tylko przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, ale przede wszystkim budowa trwałego ekosystemu gospodarczego, który przyciągnie przedsiębiorców i stworzy wysokiej jakości miejsca pracy dla mieszkańców regionu. Największym kapitałem Lubelszczyzny są ludzie, ich kompetencje, doświadczenie i gotowość do rozwoju. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków, aby ten potencjał został w pełni wykorzystany przez nowych inwestorów, a region zyskał trwałe podstawy wzrostu i odporności gospodarczej na kolejne dekady – podkreśla Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Jak podkreśla spółka istotnym elementem współpracy będzie wykorzystanie komplementarnych potencjałów Lublina i Łęcznej. Stolica województwa wnosi doświadczenie związane z rozwojem podstrefy ekonomicznej, obsługą inwestorów oraz komercjalizacją terenów. Łęczna i Bogdanka oferują natomiast zaplecze przemysłowe, dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz tereny, które mogą w przyszłości pełnić nowe funkcje gospodarcze.

- Zyskujemy kolejnego silnego partnera. Miasto Lublin będzie nas wspierać swoim ogromnym know-how, doświadczeniem i cennymi kontaktami z biznesem. To kolejny, niezwykle ważny krok na drodze do powstania Strefy Inwestycyjnej w gminie Łęczna – zaznacza Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej.

Podpisanie listu intencyjnego nie kończy procesu przygotowania Strefy Inwestycyjnej, lecz wyznacza ramy dalszego współdziałania. Kolejnym etapem będą szczegółowe analizy dotyczące między innymi infrastruktury technicznej, dostępności komunikacyjnej, planowania przestrzennego oraz oczekiwań potencjalnych inwestorów.

Porozumienie zostało zawarte na okres dwóch lat. W tym czasie strony będą podejmowały działania prawne, organizacyjne i analityczne służące przygotowaniu Strefy Inwestycyjnej w Łęcznej oraz zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej całego województwa lubelskiego.