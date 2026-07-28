Rekultywacja hałdy musi zaczekać. Z jakiego powodu?

Jeszcze wczoraj informowaliśmy, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń wybrała wykonawcę prac rekultywacyjnych zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie. Kolejnym krokiem miało być zawarcie umowy z wykonawcą prac. Tymczasem dzisiaj okazało się, że wydłuży się termin rozpoczęcia rekultywacji hałdy. Wybór przez SRK wykonawcy prac zaskarżył jeden z uczestników postępowania - firma „Barosz-Gwimet” Sp. z o.o. z siedzibą w Marklowicach. Teraz sprawą zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza.

Hałda Wrzosy I o powierzchni ponad 20 ha powstała w wyniku działalności pszowskiej kopalni Anna

Jeszcze wczoraj informowaliśmy, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń wybrała wykonawcę prac rekultywacyjnych zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie. Kolejnym krokiem miało być zawarcie umowy z wykonawcą prac. Tymczasem dzisiaj okazało się, że wydłuży się termin rozpoczęcia rekultywacji hałdy. Wybór przez SRK wykonawcy prac zaskarżył jeden z uczestników postępowania - firma „Barosz-Gwimet” Sp. z o.o. z siedzibą w Marklowicach. Teraz sprawą zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza.

SRK przekazała, że - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej. Oznacza to, że wybór przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty może zostać zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej w ustawowym terminie, który co do zasady wynosi:

10 dni w postępowaniach powyżej progów unijnych

- lub 5 dni w postępowaniach poniżej progów unijnych.

W przypadku postępowania pn. „Likwidacja zapożarowania oraz rekultywacja techniczna i biologiczna zwałowiska „Wrzosy I” w Pszowie” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” termin na złożenie takiego zaskarżenia przypadał na 27 lipca 2026 r. W tym samym dniu firma „Barosz-Gwimet” Sp. z o.o. skorzystała z przysługującego jej prawa do złożenia odwołania na dokonany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń wybór wykonawcy, tj. konsorcjum firm (Trex-Hal oraz FN Group i Kula, Zieliński).

Co dalej?

- Po wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wyznaczany jest termin rozprawy, podczas której KIO analizuje argumenty stron i ocenia stan rzeczy ustalony w toku postępowania odwoławczego. Następnie KIO wydaje wyrok, w którym może oddalić odwołanie albo je uwzględnić, nakazując zamawiającemu wykonanie wskazanych w wyroku czynności. Na orzeczenie KIO przysługuje jeszcze skarga do sądu - informuje SRK.

Dopiero po zakończeniu postępowania odwoławczego możliwe jest ostateczne zakończenie procedury oraz zawarcie umowy z wykonawcą.

Projekt rekultywacji zakłada przede wszystkim ugaszenie zapożarowanego materiału. W toku prac zostaną wykonane pionowe i poziome bariery termoizolacyjne metodą iniekcji otworowej. Powstanie nowa i spójna bryła wraz z obniżeniem wysokości zwałowiska. Dodatkowo utworzone zostaną zbiorniki retencyjne dla zatrzymania części wód. Prace mają potrwać 6 lat.

Hałda Wrzosy I o powierzchni ponad 20 ha powstała w wyniku działalności pszowskiej kopalni Anna. Zalega na niej blisko 6 mln ton kruszywa pogórniczego.