Górnictwo

Tego dnia w urzędach górniczych niczego nie załatwisz

14 sierpnia 2026 roku urzędy górnicze będą nieczynne. 

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

10 sierpnia 2026, 08:21
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Andrzej Bęben/ARC

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

fot: Andrzej Bęben/ARC

14 sierpnia 2026 roku urzędy górnicze będą nieczynne. 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r., piątek, 14 sierpnia 2026 r., jest dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Dzień ten został wyznaczony w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające w sobotę, 15 sierpnia 2026 r. - informuje WUG.

Wyższy Urząd Górniczy oraz okręgowe urzędy górnicze będą w tym dniu nieczynne.

 

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