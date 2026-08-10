Tego dnia w urzędach górniczych niczego nie załatwisz
14 sierpnia 2026 roku urzędy górnicze będą nieczynne.
fot: Andrzej Bęben/ARC
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
fot: Andrzej Bęben/ARC
14 sierpnia 2026 roku urzędy górnicze będą nieczynne.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r., piątek, 14 sierpnia 2026 r., jest dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Dzień ten został wyznaczony w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające w sobotę, 15 sierpnia 2026 r. - informuje WUG.
Wyższy Urząd Górniczy oraz okręgowe urzędy górnicze będą w tym dniu nieczynne.