Górnictwo

SRK zachęca do oddawania krwi. Ważna każda kropla

W najbliższy wtorek, 11 czerwca, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń odbędzie się akcja oddawania krwi.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

8 sierpnia 2026, 11:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW/Dawid Lach

Krwiodawcy zawsze gotowi do pomocy.

fot: JSW/Dawid Lach

W najbliższy wtorek, 11 czerwca, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń odbędzie się akcja oddawania krwi.

Mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie przed budynkiem biura zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń przy ul. Strzelców Bytomskich 207 w Bytomiu. Krew będzie można oddać od godz. 8 do 13.

Jak przypomina SRK, wakacje to zwykle czas, gdy brak krwi jest mocno odczuwalny, a każda kropla ma znaczenie.

Drastycznie spada liczba dawców z powodu urlopów i wyjazdów, rośnie liczba wypadków drogowych, a krwi nie da się sztucznie wyprodukować ani długo przechowywać. Dlatego zachęcamy do udziału w akcji i oddania krwi. Możesz również zaprosić rodzinę czy znajomych. Więcej dawców, to więcej uratowanych osób – podkreśla Spółka.
 

Zanim zdecydujemy się na oddanie krwi, warto się upewnić, czy możemy to zrobić. Najlepiej oddać krew będąc wypoczętym i wyspanym oraz nie robić tego po „nocce” w pracy. Ważne jest to, by przed oddaniem krwi zjeść lekkostrawny posiłek, pić dużo wody lub soków owocowych i unikać wcześniej nadmiernego wysiłku. Do punktu krwiodawstwa warto przyjść w luźnym ubraniu oraz zabrać dowód tożsamości i jeśli posiadamy – legitymację honorowego dawcy krwi. 
 

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