Górnictwo

Bardzo dobra ocena ratowników górniczych. WUG podsumował ubiegły rok

Wyższy Urząd Górniczy podsumował ubiegły rok pod względem pracy ratownictwa górniczego.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

8 sierpnia 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

WUG podsumował 2025 rok w ratownictwie górniczym.

fot: KGHM

Wyższy Urząd Górniczy podsumował ubiegły rok pod względem pracy ratownictwa górniczego.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego i dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych odpowiadają za kontrolowanie bezpieczeństwa w kopalniach także w zakresie ratownictwa górniczego. WUG przedstawił związane z tym dane za ubiegły rok.

W 2025 roku jednostki ratownictwa górniczego brały udział w 26 akcjach ratowniczych w zakładach górniczych, w trakcie których nie odnotowaliśmy wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń. Organy nadzoru górniczego pozytywnie oceniły prowadzone akcje ratownicze – podaje Wyższy Urząd Górniczy.

Na koniec ubiegłego roku w podziemnych zakładach górniczych utrzymywane były 33 kopalniane stacje ratownictwa górniczego i 3 kopalniane punkty ratownictwa górniczego. Z kolei w zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny oraz siarkę metodą podziemnego wytopu działało 5 zakładowych stacji (drużyn) ratownictwa górniczego. 

Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego, w zakładach górniczych pracowało w ubiegłym roku 4313 osób ratowników.


 

Powiązane tematy:

ratownicy górniczy wyższy urząd górniczy ratownictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

Wszystko o górniczych płacach. Jakie było średnie wynagrodzenie?

O czym pisaliśmy 30 lat temu? Przede wszystkim o płacach górników, które były zróżnicowane w zależności – na przykład – od kondycji kopalń i spółek węglowych. Ale w 31. numerze „Trybuny Górniczej” z 8 sierpnia 1996 r. znalazło się i wiele innych interesujących tematów.

Węgiel kamienny

SRK zachęca do oddawania krwi. Ważna każda kropla

W najbliższy wtorek, 11 czerwca, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń odbędzie się akcja oddawania krwi.

Południowy Koncern Węglowy

Ten klub piłkarski miał sesję zdjęciową na terenie kopalni

Teren Zakładu Górniczego Sobieski, w sąsiedztwie szybu Piłsudski, stał się scenerią sesji zdjęciowej zawodników klubu GKS Victoria Jaworzno, podczas której zaprezentowano nowe stroje drużyny na sezon 2026/2027.

Węgiel kamienny

Bumech uruchamia ścianę wydobywczą w kopalni Silesia

Bumech ogłosił rozpoczęcie eksploatacji pierwszej ściany wydobywczej w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.