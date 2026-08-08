Bardzo dobra ocena ratowników górniczych. WUG podsumował ubiegły rok

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego i dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych odpowiadają za kontrolowanie bezpieczeństwa w kopalniach także w zakresie ratownictwa górniczego. WUG przedstawił związane z tym dane za ubiegły rok.

W 2025 roku jednostki ratownictwa górniczego brały udział w 26 akcjach ratowniczych w zakładach górniczych, w trakcie których nie odnotowaliśmy wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń. Organy nadzoru górniczego pozytywnie oceniły prowadzone akcje ratownicze – podaje Wyższy Urząd Górniczy.

Na koniec ubiegłego roku w podziemnych zakładach górniczych utrzymywane były 33 kopalniane stacje ratownictwa górniczego i 3 kopalniane punkty ratownictwa górniczego. Z kolei w zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny oraz siarkę metodą podziemnego wytopu działało 5 zakładowych stacji (drużyn) ratownictwa górniczego.



Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego, w zakładach górniczych pracowało w ubiegłym roku 4313 osób ratowników.



