Górnictwo

Bumech uruchamia ścianę wydobywczą w kopalni Silesia

Bumech ogłosił rozpoczęcie eksploatacji pierwszej ściany wydobywczej w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Robert Passia

Robert Passia

7 sierpnia 2026, 14:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

PG Silesia

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Bumech ogłosił rozpoczęcie eksploatacji pierwszej ściany wydobywczej w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Mowa o ścianie wydobywczej 164 w pokładzie 315. O jej uruchomieniu spółka poinformowała w komunikacie giełdowym.

Jest to pierwsza ściana wydobywcza uruchomiona w ramach samodzielnego zarządzania przez Bumech (jako dzierżawcę) tym zakładem górniczym. Wobec powyższego realizacja umowy dzierżawy przeszła do operacyjnej fazy wydobycia wysokiej jakości węgla kamiennego – informuje Bumech.

28 stycznia 2021 roku Bumech przejął kontrolę nad Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia, prowadzącym kopalnię węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. W ubiegłym roku spółka rozpoczęła działalność w sektorze obronnym. Zawarła wtedy umowę o współpracy z OTT Technologies, producentem pojazdów opancerzonych i systemów wieżowych z RPA. Od 2009 roku Bumech notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

W kopalni Silesia pracuje obecnie ok. 1000 osób, z czego ponad 600 to pracownicy zakładu, a ok. 400 to osoby zatrudnione w firmach zewnętrznych.

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