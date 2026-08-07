Bumech uruchamia ścianę wydobywczą w kopalni Silesia

Mowa o ścianie wydobywczej 164 w pokładzie 315. O jej uruchomieniu spółka poinformowała w komunikacie giełdowym.

Jest to pierwsza ściana wydobywcza uruchomiona w ramach samodzielnego zarządzania przez Bumech (jako dzierżawcę) tym zakładem górniczym. Wobec powyższego realizacja umowy dzierżawy przeszła do operacyjnej fazy wydobycia wysokiej jakości węgla kamiennego – informuje Bumech.

28 stycznia 2021 roku Bumech przejął kontrolę nad Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia, prowadzącym kopalnię węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. W ubiegłym roku spółka rozpoczęła działalność w sektorze obronnym. Zawarła wtedy umowę o współpracy z OTT Technologies, producentem pojazdów opancerzonych i systemów wieżowych z RPA. Od 2009 roku Bumech notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.



W kopalni Silesia pracuje obecnie ok. 1000 osób, z czego ponad 600 to pracownicy zakładu, a ok. 400 to osoby zatrudnione w firmach zewnętrznych.