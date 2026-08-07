Wyższy Urząd Górniczy poinformował o naradzie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych Polskiej Grupy Górniczej. Spotkanie miało miejsce 6 sierpnia. Dotyczyło m.in. bezpieczeństwa ruchu w kopalniach w związku ze zmniejszającą się liczbą pracowników.

Wyższy Urząd Górniczy poinformował o naradzie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych Polskiej Grupy Górniczej. Spotkanie miało miejsce 6 sierpnia. Dotyczyło m.in. bezpieczeństwa ruchu w kopalniach w związku ze zmniejszającą się liczbą pracowników.

Dyrektor i pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku spotkali się z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych PGG. Rozmawiali m.in. o zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu w kopalniach w związku ze zmniejszającą się liczbą pracowników.

- Realizowany program restrukturyzacji zakładów górniczych przewiduje m.in. odejścia pracowników na dobrowolne urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Kierownicy ruchu kopalń nadzorowanych przez OUG w Rybniku przedstawili rozwiązania, jakie są wdrażane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, jego pracowników oraz bezpieczeństwa powszechnego i środowiska – poinformował WUG w komunikacie.

Podczas narady omówiono stan zatrudnienia w poszczególnych zakładach górniczych, a także monitoring zagrożeń z uwzględnieniem kwalifikacji osób dozoru i kierownictwa oraz szczególnych kwalifikacji pracowników.

