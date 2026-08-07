Ten klub piłkarski miał sesję zdjęciową na terenie kopalni

Teren Zakładu Górniczego Sobieski, w sąsiedztwie szybu Piłsudski, stał się scenerią sesji zdjęciowej zawodników klubu GKS Victoria Jaworzno, podczas której zaprezentowano nowe stroje drużyny na sezon 2026/2027.

Teren Zakładu Górniczego Sobieski, w sąsiedztwie szybu Piłsudski, stał się scenerią sesji zdjęciowej zawodników klubu GKS Victoria Jaworzno, podczas której zaprezentowano nowe stroje drużyny na sezon 2026/2027.

- To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Victoria od ponad 100 lat związana jest z Jaworznem i jego górniczą historią, a stadion klubu powstał przed laty dzięki społecznej pracy jaworznickich górników. Tym bardziej cieszymy się, że właśnie na terenie ZG Sobieski mogła powstać sesja podkreślająca te wspólne korzenie – napisał Południowy Koncern Węglowy w mediach społecznościowych.

Szczególnym nawiązaniem do górniczej tradycji jest czarny komplet wyjazdowy zawodników – jego kolor symbolicznie odwołuje się do węgla, pracy pod ziemią oraz charakteru miasta, z którego wywodzi się Victoria.



