Górnictwo

Ten klub piłkarski miał sesję zdjęciową na terenie kopalni

Teren Zakładu Górniczego Sobieski, w sąsiedztwie szybu Piłsudski, stał się scenerią sesji zdjęciowej zawodników klubu GKS Victoria Jaworzno, podczas której zaprezentowano nowe stroje drużyny na sezon 2026/2027.

Monika Krezel

Monika Krężel

7 sierpnia 2026, 14:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/GKS Victoria Jaworzno

Piłkarze zaprezentowali w kopalni nowe stroje drużyny na sezon 2026/2027

fot: FB/GKS Victoria Jaworzno

Teren Zakładu Górniczego Sobieski, w sąsiedztwie szybu Piłsudski, stał się scenerią sesji zdjęciowej zawodników klubu GKS Victoria Jaworzno, podczas której zaprezentowano nowe stroje drużyny na sezon 2026/2027.

- To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Victoria od ponad 100 lat związana jest z Jaworznem i jego górniczą historią, a stadion klubu powstał przed laty dzięki społecznej pracy jaworznickich górników. Tym bardziej cieszymy się, że właśnie na terenie ZG Sobieski mogła powstać sesja podkreślająca te wspólne korzenie – napisał Południowy Koncern Węglowy w mediach społecznościowych.

Szczególnym nawiązaniem do górniczej tradycji jest czarny komplet wyjazdowy zawodników – jego kolor symbolicznie odwołuje się do węgla, pracy pod ziemią oraz charakteru miasta, z którego wywodzi się Victoria.


 

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