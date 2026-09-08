Mieszkańcy Sosnowca mogą ze spokojem patrzeć na nadchodzący sezon grzewczy oraz kolejne lata funkcjonowania systemu ciepłowniczego. TAURON Ciepło realizuje w 2026 roku szereg strategicznych inwestycji sieciowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła, poprawa niezawodności pracy sieci oraz dalszy rozwój systemu ciepłowniczego miasta.

Mieszkańcy Sosnowca mogą ze spokojem patrzeć na nadchodzący sezon grzewczy oraz kolejne lata funkcjonowania systemu ciepłowniczego. TAURON Ciepło realizuje w 2026 roku szereg strategicznych inwestycji sieciowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła, poprawa niezawodności pracy sieci oraz dalszy rozwój systemu ciepłowniczego miasta.

Łączna wartość realizowanych i planowanych przedsięwzięć sieciowych oraz modernizacyjnych w Sosnowcu przekracza 15 milionów złotych. Inwestycje obejmują zarówno budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej, tworzenie połączeń pomiędzy magistralami, jak i modernizację infrastruktury przesyłowej oraz węzłów cieplnych.

– Zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców jest naszym absolutnym priorytetem. Realizowane w Sosnowcu inwestycje nie tylko wzmacniają niezawodność obecnego systemu, ale również przygotowują go na przyszłe potrzeby miasta. Dzięki budowie nowych połączeń sieciowych i modernizacji infrastruktury, mamy możliwość zasilania odbiorców z różnych kierunków. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesny, bezpieczny i efektywny system ciepłowniczy, który będzie służył mieszkańcom Sosnowca przez długie lata – podkreśla Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu TAURON Ciepło.

Projekt o wartości ponad 4 mln zł

Kluczowym przedsięwzięciem jest zakończona w sierpniu inwestycja, która połączyła dwie największe magistrale systemu ciepłowniczego miasta. Projekt o wartości ponad 4 mln zł obejmował rozbudowę komór ciepłowniczych oraz wykonanie łącznika DN600 w rejonie ul. Będzińskiej. Nowy układ umożliwi dostawy ciepła do Sosnowca z dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz awaryjne przełączanie kierunków przepływu czynnika grzewczego. To rozwiązanie znacząco zwiększy elastyczność działania systemu i podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.

Równolegle realizowane są dodatkowe zadania poprawiające przepustowość sieci ciepłowniczych przy ulicach Kosynierów i Śniadeckich, Pięknej i Bolesława Chrobrego oraz w rejonie ulic Kasztanowej i Suchej. Łączna wartość tych inwestycji przekracza 2 mln zł.

Ważnym elementem programu inwestycyjnego jest także modernizacja 150 węzłów cieplnych, co również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz niezawodność dostaw ciepła. Spółka przeznaczyła na ten cel 3,9 mln zł.

- 15 milionów złotych inwestowanych w sosnowiecki system ciepłowniczy to przede wszystkim większe bezpieczeństwo mieszkańców. Połączenie dwóch głównych magistrali daje możliwość dostarczania ciepła z różnych kierunków, a to w sytuacjach awaryjnych ma ogromne znaczenie. Cieszy mnie też, że TAURON Ciepło nie ogranicza się do bieżących modernizacji, ale już dziś przygotowuje system na kolejne lata. Dobra współpraca miasta ze spółką przynosi tutaj bardzo konkretne efekty. – mówi Arkadiusz Chęciński Prezydent Sosnowca

- Doceniamy bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi Sosnowca, która pozwala nam sprawnie realizować kolejne inwestycje, skutecznie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne miasta oraz przyłączać nowych odbiorców – mówi Ireneusz Perkowski Wiceprezes Zarządu TAURON Ciepło

W kwietniu br. TAURON Ciepło podjął decyzję o budowie nowego, ekologicznego źródła ciepła w Będzinie-Łagiszy o mocy 120-140 MWt..

- Podjęliśmy strategiczną decyzję o budowie nowoczesnej elektrociepłowni w Będzinie - Łagisza, która już w 2030 r. zacznie dostarczać ciepło do mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. – powiedział Marcin Staniszewski Prezes Zarządu TAURON Ciepło

Realizowane przedsięwzięcia wpisują się w długofalową strategię rozwoju i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej TAURON Ciepło, której celem jest zapewnienie mieszkańcom niezawodnych dostaw energii cieplnej przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko i zwiększaniu efektywności energetycznej systemu.