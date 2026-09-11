Tak uczczono rocznicę Porozumienia Katowickiego

W Dąbrowie Górniczej odbyły się dziś uroczystości upamiętniające 46. Rocznicę podpisania porozumienia w Hucie Katowice.

W Dąbrowie Górniczej odbyły się dziś uroczystości upamiętniające 46. Rocznicę podpisania porozumienia w Hucie Katowice.

Była msza św. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy. Następnie odbyły się uroczystości przed Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. Został tam odczytany m.in. list Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Złożono kwiaty.

Przypomnijmy, Porozumienie Dąbrowskie było czwartą - po gdańskiej, szczecińskiej i jastrzębskiej - umową społeczną wynegocjowaną w 1980 roku przez strajkujących robotników z przedstawicielami komunistycznej władzy. Najważniejsza część dokumentu została podpisana 11 września w Hucie Katowice. Dotyczyła ona przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur Solidarności na terenie całego kraju. (więcej)