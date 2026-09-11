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Tak uczczono rocznicę Porozumienia Katowickiego

W Dąbrowie Górniczej odbyły się dziś uroczystości upamiętniające 46. Rocznicę podpisania porozumienia w Hucie Katowice.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

11 września 2026, 13:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Aldona Minorczyk-Cichy

Rocznica Porozumienia Katowickiego

fot: Aldona Minorczyk-Cichy

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Galeria
(12 zdjęć)

W Dąbrowie Górniczej odbyły się dziś uroczystości upamiętniające 46. Rocznicę podpisania porozumienia w Hucie Katowice.

Była msza św. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy. Następnie odbyły się uroczystości przed Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. Został tam odczytany m.in. list Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Złożono kwiaty. 

Przypomnijmy, Porozumienie Dąbrowskie było czwartą - po gdańskiej, szczecińskiej i jastrzębskiej - umową społeczną wynegocjowaną w 1980 roku przez strajkujących robotników z przedstawicielami komunistycznej władzy. Najważniejsza część dokumentu została podpisana 11 września w Hucie Katowice. Dotyczyła ona przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur Solidarności na terenie całego kraju. (więcej)

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Historia

To dzisiaj! 46. rocznica podpisania porozumienia w Hucie Katowice

11 września w Dąbrowie Górniczej odbędą się uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumienia w Hucie Katowice. Było to ostatnie z Porozumień Sierpniowych zawartych na przełomie sierpnia i września 1980 roku między strajkującymi robotnikami a przedstawicielami komunistycznej władzy. Zapisy tego dokumentu otworzyły drogę do tworzenia struktur NSZZ „Solidarność" na terenie całego kraju.

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