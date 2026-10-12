Górnictwo

Szyb Chrobry I i teren po kopalni Anna będą zachwycać. Trwa ich rewitalizacja

Zabytkowe budynki dawnej kopalni Anna w Pszowie zyskują drugie życie. Urzędnicy informują o postępach rewitalizacji.

Robert Passia

Robert Passia

12 października 2026, 10:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Adam Rostecki/Instytut Korfantego

Pszów. Obszar po kopalni Anna przechodzi rewitalizację.

fot: Adam Rostecki/Instytut Korfantego

Zabytkowe budynki dawnej kopalni Anna w Pszowie zyskują drugie życie. Urzędnicy informują o postępach rewitalizacji.

Jak informuje Urząd Miasta w Pszowie, poprzemysłowy teren byłej kopalni powoli zyskuje nowe funkcje. Działa już żłobek miejski „Ania”, a końca dobiega również budowa ogólnodostępnego parkingu. Ten ostatni także ma być częścią zrewitalizowanego tereny "ParkAny".

Metamorfozę przejdzie również budynek maszyny wyciągowej szybu Chrobry I.

Prowadzone tam intensywne roboty mają przygotować obiekt do dalszej renowacji i nadania mu nowych funkcji. W planach jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej i kulturalnej, nawiązującej do historii kopalni Anna oraz przemysłowego dziedzictwa Pszowa – informuje Urząd Miasta.

Rewitalizacja terenu po kopalni Anna odbywa się etapami. Po jej zakończeniu poprzemysłowe obiekty mają zyskać funkcje społeczne, edukacyjne i kulturalne. W odrestaurowanych obiektach dawnej łaźni i budynku maszyny wyciągowej szybu Jan znalazły już miejsce taras widokowy, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Placówek Oświaty. Zrewitalizowany obszar bierze również udział w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2026”.

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