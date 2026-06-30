System Aktywizacji Zawodowej PGG - pierwszy pracodawca zarejestrowany
Pierwszy pracodawca oraz poszukujący nowego zatrudnienia pracownicy zarejestrowali się już w nowo uruchomionym portalu - Systemie Aktywizacji Zawodowej (SAZ) Polskiej Grupy Górniczej.
Polska Grupa Górnicza
Pierwszy pracodawca oraz poszukujący nowego zatrudnienia pracownicy zarejestrowali się już w nowo uruchomionym portalu - Systemie Aktywizacji Zawodowej (SAZ) Polskiej Grupy Górniczej.
Polska Grupa Górnicza informuje, że platforma internetowa ma ułatwić osobom odchodzącym z górnictwa płynne przejście do innych branż, oferując firmom dostęp do bazy potencjalnych kandydatów.
Szukasz pracy po odejściu z PGG? Zarejestruj się za pośrednictwem Portalu Pracownika. Załóż konto, uzupełnij swój profil zawodowy i dodaj informacje o swoim doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Formularz jest dostępny dla pracowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z programu Jednorazowych Odpraw Pieniężnych. Dostęp jest aktywny przez rok od momentu zakończenia pracy - informuje PGG.
Jesteś pracodawcą? Zarejestruj bezpłatne konto, przejdź proces weryfikacji i uzyskaj dostęp do bazy profili osób poszukujących zatrudnienia.