Górnictwo

Święto KGHM 12 września w Lubinie. Polska Miedź zaprasza pracowników i mieszkańców regionu

Już 12 września mieszkańcy Zagłębia Miedziowego spotkają się w Lubinie podczas Święta KGHM – rodzinnego wydarzenia organizowanego z okazji 65-lecia KGHM Polska Miedź oraz 80-lecia Zagłębia Lubin. Polska Miedź zaprasza pracowników, ich bliskich, kibiców i wszystkich mieszkańców regionu do wspólnego świętowania historii, tradycji i dorobku firmy, która od ponad sześciu dekad współtworzy gospodarczą i społeczną tożsamość Zagłębia Miedziowego.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

3 września 2026, 13:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

KGHM będzie świętować

fot: KGHM

Już 12 września mieszkańcy Zagłębia Miedziowego spotkają się w Lubinie podczas Święta KGHM – rodzinnego wydarzenia organizowanego z okazji 65-lecia KGHM Polska Miedź oraz 80-lecia Zagłębia Lubin. Polska Miedź zaprasza pracowników, ich bliskich, kibiców i wszystkich mieszkańców regionu do wspólnego świętowania historii, tradycji i dorobku firmy, która od ponad sześciu dekad współtworzy gospodarczą i społeczną tożsamość Zagłębia Miedziowego.

Wydarzenie będzie okazją do spotkania całej społeczności związanej z Grupą Kapitałową KGHM. W programie zaplanowano rodzinny piknik, atrakcje edukacyjne, historyczne i sportowe, a także program sceniczny poświęcony historii Polskiej Miedzi oraz klubu, który od 80 lat pozostaje ważną częścią lokalnej wspólnoty.

Wyjątkowe miasteczko

Jedną z głównych atrakcji Święta KGHM będzie Miasteczko Spółek Grupy Kapitałowej KGHM, w którym zaprezentuje się blisko 20 podmiotów, które tworzą rodzinę Polskiej Miedzi. Pod hasłem „Miedź ma wiele głosów” pokażą one niemal wszystkie obszary działalności Grupy – od przemysłu, logistyki i energetyki, przez badania, innowacje i ochronę zdrowia, po gastronomię oraz sektor uzdrowiskowy.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się m.in. spółkom KGHM ZANAM, PeBeKa, KGHM CUPRUM, INOVA Centrum Innowacji Technicznych, Centrum Badań Jakości, Energetyka, NITROERG, MERCUS Logistyka, POL-MIEDŹ TRANS, KGHM Linie Kolejowe, Miedziowe Centrum Zdrowia, Lubinpex, Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa, Uzdrowiska Kłodzkie oraz Uzdrowisko Połczyn. 

Każda z nich przygotuje własną strefę prezentacji, aktywności i spotkań, dzięki którym odwiedzający poznają działalność spółek od tzw. kuchni: codzienną pracę specjalistów, nowoczesne technologie i znaczenie poszczególnych firm dla rozwoju KGHM oraz regionu.

KGHM Experience

Na uczestników czekać będą również strefa KGHM Experience, rodzinne atrakcje, wystawy historyczne, spotkania z legendami Zagłębia Lubin i aktywności edukacyjne. Święto KGHM ma być miejscem dialogu, edukacji i integracji mieszkańców, pracowników, rodzin, sympatyków Klubu Zagłębie Lubin oraz wspólnym spotkaniem wokół wartości, tradycji i ludzi, którzy od pokoleń budują siłę Grupy KGHM.

Na Święto KGHM odbędzie się 12 września 2026 r. w godz. 12:00–18:00 na terenie przy Stadionie Zagłębia Lubin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy!

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