Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) zawiera dane o zarobkach osób, które ukończyły studia w 2024 roku. Sprawdziliśmy, ile mogli zarobić absolwenci kierunków górniczych w pierwszym roku po studiach.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) zawiera dane o zarobkach osób, które ukończyły studia w 2024 roku. Sprawdziliśmy, ile mogli zarobić absolwenci kierunków górniczych w pierwszym roku po studiach.

Według tych wyliczeń, w najlepszej sytuacji byli świeżo upieczeni absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku górnictwo i geologia w niepublicznej Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach i Lubinie. W pierwszym roku po dyplomie ich zarobki miały wynosić 16 333 zł brutto. Mniej, bo 14 760 zł brutto, miały zarabiać osoby, które ukończyły studia I stopnia na tym kierunku, również w trybie zaocznym.

Ciekawie wygląda wyliczenie dla Politechniki Śląskiej. W 2024 roku absolwenci kierunku górnictwo i geologia w pierwszym roku po dyplomie mieli zarabiać zdecydowanie więcej, jeśli ukończyli go w trybie zaocznym niż stacjonarnym. Ci pierwsi po studiach I stopnia mieli otrzymać nawet 12894 zł brutto, a drudzy - 1847 zł brutto.

Dla absolwentów, którzy ukończyli kierunek górnictwo i geologia na studiach II stopnia na Politechnice Wrocławskiej zarobki w pierwszym roku po studiach miały wynieść 7280 zł brutto. Dla absolwentów studiów I stopnia było to 6210 zł brutto. Przypomnijmy, że w tym roku kierunek górnictwo i geologia cieszył się sporym zainteresowaniem w czasie rekrutacji na wrocławskiej uczelni, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Geoinżynieria też atrakcyjna

W 2024 roku atrakcyjnie wyglądały zarobki świeżo upieczonych absolwentów kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców na Politechnice Śląskiej. Dla osób, które ukończyły studia zaoczne II stopnia zarobki w pierwszym roku po dyplomie miały wynieść 15293 zł brutto. Z kolei dla absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia było to 8268 zł brutto. Natomiast osoby, które ukończyły kierunek geoinżynieria i górnictwo otworowe na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie miały zarabiać 10182 zł brutto.

Skąd biorą się wyższe zarobki osób, które ukończyły studia w trybie niestacjonarnym? Może to wiązać się z faktem, że studenci zaoczni częściej zdobywają doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów. W momencie odebrania dyplomu nierzadko mogą się pochwalić większym stażem pracy, który przekłada się na wyższe zarobki.