Górniku, chcesz się przeszkolić? Nawet 5 tys. złotych na rozwój

Jest szansa na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla chętnych, którzy chcą rozwijać tzw. zielone kompetencje.

Jest szansa na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla chętnych, którzy chcą rozwijać tzw. zielone kompetencje.

Nabór wniosków prowadzi Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Projekt adresowany jest do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Rybnika Żor oraz powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego.



Chodzi o wsparcie mieszkańców i pracowników z podregionu rybnickiego w nabywaniu i rozwijaniu tzw. zielonych kompetencji. To umiejętności niezbędne w obliczu transformacji i rozwoju zielonej gospodarki. Projekt adresowany jest do osób pełnoletnich, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie podregionu rybnickiego, a przy tym chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Górnicy z pierwszeństwem

Wśród osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowań, pierwszeństwo mają m. in. osoby zatrudnione w branżach zagrożonych transformacją (np. okołogórniczych), bezrobotne lub bierne zawodowo, z niepełnosprawniściami czy niskimi kwalifikacjami.

Wsparcie na szkolenia, walidacje lub certyfikacje może wynieść do 5 tys. złotych. Poziom dofinansowania to 95 proc. wartości szkolenia lub studiów podyplomowych. Nabór potrwa od 10 do 14 sierpnia. Szczegóły znajdują się TUTAJ.







