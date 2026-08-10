Górnictwo

Górniku, chcesz się przeszkolić? Nawet 5 tys. złotych na rozwój

Jest szansa na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla chętnych, którzy chcą rozwijać tzw. zielone kompetencje.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

10 sierpnia 2026, 14:56
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Dofinansowanie na zielone kompetencje dotyczy m. in. górników.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jest szansa na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla chętnych, którzy chcą rozwijać tzw. zielone kompetencje.

Nabór wniosków prowadzi Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Projekt adresowany jest do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Rybnika Żor oraz powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego. 

Chodzi o wsparcie mieszkańców i pracowników z podregionu rybnickiego w nabywaniu i rozwijaniu tzw. zielonych kompetencji. To umiejętności niezbędne w obliczu transformacji i rozwoju zielonej gospodarki. Projekt adresowany jest do osób pełnoletnich, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie podregionu rybnickiego, a przy tym chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Górnicy z pierwszeństwem

Wśród osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowań, pierwszeństwo mają m. in. osoby zatrudnione w branżach zagrożonych transformacją (np. okołogórniczych), bezrobotne lub bierne zawodowo, z niepełnosprawniściami czy niskimi kwalifikacjami. 

Wsparcie na szkolenia, walidacje lub certyfikacje może wynieść do 5 tys. złotych. Poziom dofinansowania to 95 proc. wartości szkolenia lub studiów podyplomowych. Nabór potrwa od 10 do 14 sierpnia. Szczegóły znajdują się TUTAJ.



 

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