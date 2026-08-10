Górnictwo

Ponad 17 tysięcy złotych. GUS o czerwcowych zarobkach w górnictwie

Płace w górnictwie w miesiąc wzrosły o ponad 50 proc. Tak wynika z czerwcowych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

10 sierpnia 2026, 15:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Dane GUS o czerwcowych zarobkach w górnictwie.

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Płace w górnictwie w miesiąc wzrosły o ponad 50 proc. Tak wynika z czerwcowych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w drugim kwartale tego roku wyniosło 9233,13 złotych – podał Główny Urząd Statystyczny. To spadek w porównaniu do wcześniejszego kwartału, gdy wyniosło 9562,88 zł. Patrząc kwartał do kwartału, to spadek o 3,45 proc. Rok do roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło natomiast o 5,5 proc. 

Jak wyglądają zarobki w górnictwie? Mówią o tym czerwcowe dane o przeciętnym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z nimi wynagrodzenia w branży górniczej wyniosły 17,4 tys. zł., co oznaczało wzrost aż o 50,6 proc. miesiąc do miesiąca.

To coroczny efekt wypłat nagród w spółkach węglowych i miedziowych, a nie sygnał trwałego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń. Po wyłączeniu górnictwa dynamika płac pozostaje w przedziale 5,5-5,7 proc. rok do roku, czyli praktycznie nie zmienia się od kilku miesięcy. Te dane korelują również ze wzmożoną produkcją przemysłową w tych branżach – komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana.

Ekonomista dodaje, że górnictwo ma zaledwie kilkuprocentowy udział w zatrudnieniu. Mimo to, czerwcowy wynik tej branży wystarczył, by podnieść dynamikę płac w całym sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wzrosło w czerwcu o 5,9 proc. rok do roku, do 9402 zł brutto. 

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