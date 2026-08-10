Tego dnia górnicy z PGG odbiorą wolne za 15 sierpnia

Za świąteczną sobotę, 15 sierpnia, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Kiedy skorzystają z niego zatrudnieni w Polskiej Grupie Górniczej?

Za świąteczną sobotę, 15 sierpnia, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Kiedy skorzystają z niego zatrudnieni w Polskiej Grupie Górniczej?

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w tym roku w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom inny dzień wolny w konkretnym okresie rozliczeniowym.

W Polskiej Grupy Górniczej ustalono, że w tym roku pracownicy spółki dzień wolny za nadchodzące święto odbiorą w poniedziałek, 17 sierpnia.

Warto pamiętać o tym, że nawet w wolne dni i weekendy część pracowników kopalń i tak musi pracować, bo ich obecność jest niezbędna dla zachowania ciągłości i bezpieczeństwa ruchu zakładu.

PGG to największa węglowa spółka w Polsce. W skład PGG wchodzi 7 kopalń. Spółka zatrudnia niecałe 32 tys. osób