Tego nikt się nie spodziewał. Kierownictwo Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej musiało podjąć decyzję o zwiększeniu limitu przyjęć i uruchomieniu drugiej tury rekrutacji, dając tym samym szansę kolejnym zainteresowanym osobom na rozpoczęcie studiów! W efekcie przybyło kandydatów na przyszłych studentów.

Od wielu lat w środowisku akademickim i branżowym toczy się dyskusja o przyszłości kierunków związanych z górnictwem i geologią. Tegoroczna rekrutacja na Politechnice Wrocławskiej pokazuje jednak wyraźnie, że nastąpił przełom. Już w pierwszym naborze limit miejsc na kierunku Górnictwo i Geologia został wypełniony z nadwyżką, a zainteresowanie kandydatów przerosło najśmielsze oczekiwania władz Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

W odpowiedzi na dużą liczbę zgłoszeń kierownictwo Wydziału podjęło decyzję o zwiększeniu limitu przyjęć i uruchomieniu drugiej tury rekrutacji, dając tym samym szansę kolejnym zainteresowanym osobom na rozpoczęcie studiów.

– To bardzo wyraźny sygnał, że zmienia się sposób postrzegania górnictwa i geologii przez młodych ludzi. Dzisiejszy kandydat widzi nowoczesny przemysł wykorzystujący zaawansowane technologie, sztuczną inteligencję, robotykę, systemy autonomiczne i analizę danych. To już nie są zawody kojarzone wyłącznie z tradycyjnym wydobyciem, lecz z projektowaniem przyszłości gospodarki opartej na surowcach i innowacjach – podkreśla prof. dr hab. inż. Robert Król, kierownik Katedry Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.

Zdaniem przedstawicieli Wydziału młodzi ludzie coraz lepiej dostrzegają również zmieniające się znaczenie branży surowcowej dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski i Europy. Dynamiczny rozwój projektów związanych z wydobyciem surowców krytycznych, transformacją energetyczną oraz nowoczesnymi technologiami sprawia, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów systematycznie rośnie.

– Nie ma transformacji energetycznej bez surowców. Miedź, metale ziem rzadkich czy surowce niezbędne do rozwoju wielu gałęzi przemysłu będą decydowały o konkurencyjności gospodarek. Potrzebujemy specjalistów, którzy potrafią nie tylko je rozpoznawać i wydobywać, ale również projektować całe procesy w sposób bezpieczny, efektywny i odpowiedzialny środowiskowo. Tego właśnie uczymy naszych studentów – zaznacza prof. Robert Król.

Renesans geonauk na Politechnice Wrocławskiej

Rosnące zainteresowanie studiami ma również swoje źródło w wyjątkowym potencjale surowcowym Dolnego Śląska. Region od dziesięcioleci pozostaje najważniejszym w Polsce ośrodkiem eksploatacji i przetwórstwa surowców mineralnych, a jego znaczenie systematycznie wzrasta wraz z realizacją krajowych i europejskich działań na rzecz bezpieczeństwa surowcowego. To właśnie na Dolnym Śląsku znajdują się jedne z najważniejszych złóż rud miedzi i srebra, a także perspektywiczne zasoby surowców strategicznych, takich jak kamień łamany i bloczny, surowce ilaste czy skaleniowe niezbędne dla rozwoju przemysłu ceramicznego czy szklarskiego.

Przygotowywana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Polityka Surowcowa Państwa, zapewniająca długoterminową strategię zagospodarowania krajowych złóż oraz wdrażanie europejskich regulacji w zakresie surowców krytycznych sprawiają, że Dolny Śląsk staje się jednym z kluczowych regionów przyszłych inwestycji surowcowych w Polsce. Coraz większe znaczenie mają nie tylko nowe projekty wydobywcze, ale również rozwój technologii przetwarzania surowców, recyklingu, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz cyfryzacji procesów górniczych.

– Dolny Śląsk dysponuje unikatowym potencjałem surowcowym, który w najbliższych latach będzie odgrywał coraz większą rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Mówimy nie tylko o złożach miedzi i srebra, ale również o wielu surowcach strategicznych, których znaczenie rośnie wraz z transformacją energetyczną i planowanym rozwojem krajowej infrastruktury komunikacyjnej drogowej, kolejowej, lotniczej – podkreśla prof. Robert Król i już dzisiaj zaprasza do Wrocławia na organizowaną w listopadzie konferencję “Tradycje i Innowacje w Górnictwie” poświęconą właśnie tej tematyce.

Jednym z najważniejszych elementów, który przekonuje kandydatów do wyboru studiów na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, jest ścisła współpraca z przemysłem. W ostatnich miesiącach Politechnika Wrocławska wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. uruchomiła nowy model organizacji praktyk studenckich. Wydział jako pierwszy na uczelni wdraża grupowe praktyki realizowane na nowych zasadach, które znacząco zwiększają atrakcyjność kształcenia i ułatwiają studentom wejście na rynek pracy. Studenci zyskują możliwość odbywania wybranych praktyk w formule płatnej, otrzymują ubezpieczenie dostosowane do specyfiki zakładów przemysłowych, skierowanie oraz finansowanie badań z zakresu medycyny pracy przez KGHM Polska Miedź S.A., a najlepsi uczestnicy programu mogą liczyć na rekomendację do zatrudnienia. Oznacza to możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie już na etapie studiów. Za koordynację programu współpracy oraz budowanie wizerunku pracodawcy odpowiada dr inż. Tomasz Ratajczak.

– Dzisiejszy student oczekuje czegoś więcej niż tylko dobrego programu studiów. Chce wiedzieć, że zdobywana wiedza będzie miała bezpośrednie przełożenie na przyszłą karierę zawodową. Wspólnie z KGHM stworzyliśmy model, który pozwala studentom zdobywać doświadczenie w rzeczywistych warunkach przemysłowych, rozwijać kompetencje cenione przez pracodawców i budować swoją pozycję zawodową jeszcze przed ukończeniem studiów – podkreśla prof. Robert Król.

Dobrym przykładem współpracy Wydziału z przemysłem jest również partnerstwo ze spółką Lumina Metals, realizującą projekt Nowa Sól – jedną z największych planowanych inwestycji górniczych w Polsce. Władze Wydziału uczestniczyły w debiucie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas którego podkreślano znaczenie inwestycji w sektor surowcowy oraz konieczność kształcenia nowych kadr dla rozwijającej się branży. Obecnie współpraca poza prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi na rzecz Spółki koncentruje się na budowaniu długofalowych relacji, które w przyszłości powinny przełożyć się na zaangażowanie inżynierów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej w realizacji projektu budowy nowej kopalni miedzi i srebra w Polsce.

To właśnie dzięki takim inicjatywom kandydaci coraz częściej postrzegają kierunki górnicze i geologiczne nie przez pryzmat stereotypów, lecz jako studia otwierające drogę do udziału w nowoczesnych projektach związanych z eksploracją i zagospodarowaniem surowców mineralnych, automatyzacją procesów, cyfryzacją przemysłu oraz ochroną środowiska.

– Od wielu lat konsekwentnie pokazujemy, że współczesny inżynier górnictwa pracuje z najnowocześniejszymi technologiami, bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych i współpracuje z największymi firmami sektora surowcowego. Dzisiejsze wyniki rekrutacji wydają się potwierdzać, że ta strategia przynosi efekty, a młodzi ludzie dostrzegają potencjał rozwoju zawodowego w naszej branży – mówi prof. Robert Król.

Władze Wydziału podkreślają, że sukces tegorocznej rekrutacji jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, obejmującej modernizację oferty dydaktycznej, intensywną współpracę z przedsiębiorstwami oraz aktywne uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach branżowych, zabierając przy tym głos w wielu debatach na rzecz wypracowania standardów sprzyjających poprawie konkurencyjności branży.

– Naszym celem jest kształcenie inżynierów przygotowanych do wyzwań współczesnej gospodarki. Coraz większe znaczenie surowców mineralnych sprawia, że kompetencje zdobywane na naszym Wydziale są dziś szczególnie potrzebne. Cieszy nas, że dostrzegają to również maturzyści, wybierając Politechnikę Wrocławską – podsumowuje prof. Robert Król.

Warto nadmienić, że bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się również pozostałe kierunki z obszaru geonauk. Już w pierwszej turze rekrutacji wypełniony został limit miejsc na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Geoinformatyka, co potwierdza rosnące zainteresowanie studiami łączącymi nauki o Ziemi z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, analizą danych przestrzennych, modelowaniem 3D, systemami informacji geograficznej (GIS) oraz technologiami satelitarnymi.

Uruchomienie dodatkowej tury rekrutacji oznacza, że Politechnika Wrocławska chce wykorzystać wyjątkowo wysokie zainteresowanie kandydatów i umożliwić rozpoczęcie studiów większej liczbie przyszłych inżynierów. To również wyraźny sygnał, że geonauki ponownie stają się kierunkami o dużym potencjale rozwoju, odpowiadającymi na potrzeby współczesnej gospodarki.