Górnictwo

W tej górniczej spółce wolne za 15 sierpnia można odebrać w ciągu trzech miesięcy

Pracownicy Południowego Koncernu Węglowego nie muszą odbierać wolnego za 15 sierpnia w jednym odgórnie wyznaczonym terminie. 

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

11 sierpnia 2026, 11:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

ZG Janina w Libiążu

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Pracownicy Południowego Koncernu Węglowego nie muszą odbierać wolnego za 15 sierpnia w jednym odgórnie wyznaczonym terminie. 

Przypomnijmy, 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w tym roku w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom inny dzień wolny w konkretnym okresie rozliczeniowym.

Kiedy będą mogli skorzystać z niego pracownicy Południowego Koncernu Węglowrgo? Jak podkreśla rzeczniczka PKW, Paulina Mikołajczyk, dzień wolny zostanie udzielony w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 września 2026 roku.

- Wskazania konkretnej daty, w której ma zostać udzielony dzień wolny zgodnie z postanowieniami punktu pierwszego, dokonuje pracownik. Pracownikowi, który nie wskaże daty, w której ma mu zostać udzielony dzień wolny zgodnie z powyższymi postanowieniami, pracodawca udzieli dnia wolnego w dniu 30 września 2026 roku. - wyjaśnia Paulina Mikołajczyk.

W skład PKW wchodzą trzy kopalnie. Spółka zatrudnia ponad 6 tys. osób.

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