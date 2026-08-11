Przypomnijmy, 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w tym roku w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom inny dzień wolny w konkretnym okresie rozliczeniowym.

Kiedy będą mogli skorzystać z niego pracownicy Południowego Koncernu Węglowrgo? Jak podkreśla rzeczniczka PKW, Paulina Mikołajczyk, dzień wolny zostanie udzielony w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 września 2026 roku.

- Wskazania konkretnej daty, w której ma zostać udzielony dzień wolny zgodnie z postanowieniami punktu pierwszego, dokonuje pracownik. Pracownikowi, który nie wskaże daty, w której ma mu zostać udzielony dzień wolny zgodnie z powyższymi postanowieniami, pracodawca udzieli dnia wolnego w dniu 30 września 2026 roku. - wyjaśnia Paulina Mikołajczyk.

W skład PKW wchodzą trzy kopalnie. Spółka zatrudnia ponad 6 tys. osób.