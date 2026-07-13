Kraj i Świat

Sprawdź umowy, by uniknąć kary. Apel RIG w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach apeluje do przedsiębiorców o przegląd umów zawieranych z pracownikami. Ma to związek z nowymi uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Avatar full

Robert Passia

13 lipca 2026, 09:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

Nowe uprawnienia PIP. Jak uniknąć kary?

fot: https://pixabay.com/pl/service/license

fot: https://pixabay.com/pl/service/license

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach apeluje do przedsiębiorców o przegląd umów zawieranych z pracownikami. Ma to związek z nowymi uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

8 lipca weszły w życie nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy dostali możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. Celem jest walka z fikcyjnymi etatami.

W związku z wprowadzonymi zmianami Regionalna Izba Gospodarcza apeluje do przedsiębiorców o przegląd umów w ich firmach.

– Przedsiębiorcy, sprawdźcie swoje umowy, zanim zrobi to PIP – apeluje Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

CZYTAJ TAKŻE: https://nettg.pl/koniec-fikcyjnych-etatow-weszla-w-zycie-reforma-pip-podajemy-najwazniejsze-zmiany

Okres próbny pomoże uniknąć kary

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przypomina także o okresie próbnym, który będzie obowiązywał przez rok, do 8 lipca 2027 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą zweryfikować, czy zawierane przez nich umowy są zgodne z przepisami i dostosować je do aktualnych wymogów. Pozwoli to uniknąć kar za wcześniejsze niewłaściwe stosowanie umów cywilnoprawnych. Warto zwrócić uwagę m. in. na godziny pracy, miejsce jej wykonywania czy występowanie nadzoru przełożonego.

Przypomnijmy, że 8 lipca dwukrotnie wzrosły maksymalne kary za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Teraz wynoszą 60 tys. złotych, a nie jak wcześniej 30 tys. W przypadku powtarzającego się łamania przepisów kara może wynieść 90 tys. złotych.

Powiązane tematy:

rig katowice regionalna izba gospodarcza państwowa inspekcja pracy

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Kolejowa przerwa na Górnym Śląsku. Kluczowa linia S1 zmienia trasę

W poniedziałek, 13 lipca 2026 r., o godz. 20.00 ustanie ruch pociągów na szlaku Ruda Chebzie – Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej powodem jest budowa wiaduktu kolejowego na przyszłą trasą N-S w Rudzie Śląskiej. Oznacza to spore zmiany dla pasażerów Kolei Śląskich.

Samorząd i region

Reżyseria i psychologia - to najbardziej oblegane kierunki studiów w Śląskiem

11 lipca zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. Najwięcej chętnych było na reżyserię, psychologię i realizację obrazu filmowego. Na tej uczelni nauki ścisłe są w zdecydowanym odwrocie. czy słusznie?

Polecane
Samorząd i region

Kopalnia Wujek będzie centrum kosmicznym? Dziś ważna decyzja dla Katowic i Śląska

Dziś ma zapaść decyzja o tym, gdzie powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Czy Katowice mają szansę z Krakowem i Warszawą? 

Rynek

Metropolie otwierają się na singli. Efekt wzrostu zdolności kredytowej

Z czerwcowych danych wynika, że wzrosła zdolność kredytowa singli i bezdzietnych par, w efekcie wyraźnie zwiększyła się liczba mieszkań dostępnych dla tych gospodarstw domowych, szczególnie w najdroższych metropoliach - wynika z raportu serwisów RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl.