Sprawdź umowy, by uniknąć kary. Apel RIG w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach apeluje do przedsiębiorców o przegląd umów zawieranych z pracownikami. Ma to związek z nowymi uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach apeluje do przedsiębiorców o przegląd umów zawieranych z pracownikami. Ma to związek z nowymi uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

8 lipca weszły w życie nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy dostali możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. Celem jest walka z fikcyjnymi etatami.



W związku z wprowadzonymi zmianami Regionalna Izba Gospodarcza apeluje do przedsiębiorców o przegląd umów w ich firmach.

– Przedsiębiorcy, sprawdźcie swoje umowy, zanim zrobi to PIP – apeluje Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

CZYTAJ TAKŻE: https://nettg.pl/koniec-fikcyjnych-etatow-weszla-w-zycie-reforma-pip-podajemy-najwazniejsze-zmiany

Okres próbny pomoże uniknąć kary

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przypomina także o okresie próbnym, który będzie obowiązywał przez rok, do 8 lipca 2027 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą zweryfikować, czy zawierane przez nich umowy są zgodne z przepisami i dostosować je do aktualnych wymogów. Pozwoli to uniknąć kar za wcześniejsze niewłaściwe stosowanie umów cywilnoprawnych. Warto zwrócić uwagę m. in. na godziny pracy, miejsce jej wykonywania czy występowanie nadzoru przełożonego.

Przypomnijmy, że 8 lipca dwukrotnie wzrosły maksymalne kary za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Teraz wynoszą 60 tys. złotych, a nie jak wcześniej 30 tys. W przypadku powtarzającego się łamania przepisów kara może wynieść 90 tys. złotych.