Od dziś kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy mają nowe uprawnienia. Co konkretnie się zmienia?

Od dziś kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy mają nowe uprawnienia. Co konkretnie się zmienia?

Najważniejszą zmianą, którą ma przynieść reforma, jest możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje to większą ochroną pracowników i walką z przymusowym samozatrudnieniem.

Jak było i jak będzie?

Do tej pory to sąd rozstrzygał o tym, czy dana umowa cywilnoprawna lub kontrakt B2B spełniają kryteria pracy na etacie. Teraz będzie o tym decydował inspektor prowadzący kontrolę. To on wyda pracodawcy polecenie wprowadzenia zmiany. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, to okręgowy inspektor pracy wyda decyzję administracyjną o zmianie umowy. Pracodawca i pracownik będą mogli odwołać się od tej decyzji do sądu pracy. Ten będzie miał miesiąc na rozpatrzenie odwołania. Do czasu prawomocnego wyroku, decyzja PIP zostanie wstrzymana.

O tych zmianach mówił „Gazecie Wyborczej” nowy szef Państwowej Inspekcji Pracy Janusz Krasoń. Zaznaczył, że PIP nie będzie z góry przesądzać, czy dana umowa cywilnoprawna powinna być etatem.

- Jeśli firmy same przekształcą takie kontrakty w umowy o pracę, będziemy mogli mówić o wielkim sukcesie reformy - powiedział „Wyborczej” nowy Szef PIP.

Pracodawcy będą też mogli otrzymać od PIP informację, czy dana forma zatrudnienia pracownika jest prawidłowa. Ma to pomóc przedsiębiorcom w uniknięciu kar.

Wyższe kary dla pracodawców i kontrole na odległość

Nowe przepisy mają zmotywować pracodawców do przestrzegania praw pracowniczych. Stąd wzrost maksymalnej wysokości grzywien za ewentualne wykroczenia. Wzrosną one dwukrotnie – z 30 tys. do 60 tys. zł.

Inspektorzy będą mogli też prowadzić kontrole zdalnie. Nie będą musieli w tym celu pojawiać się w kontrolowanej firmie. Mają korzystać z takich narzędzi, jak systemy informatyczne czy kamery. By skuteczniej typować firmy do przeprowadzenia kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy ma ściślej współpracować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową.

Wprowadzone dziś zmiany od początku różniły środowiska pracowników i pracodawców. Na początku roku premier Donald Tusk zapowiedział wstrzymanie prac nad reformą. Ostatecznie weszła ona w życie z wzmocnioną rolą sądów pracy.