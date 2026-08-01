Dzisiaj zawyją syreny. To nie alarm, a test systemu

W sobotę, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17.00, na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemów wykrywania i alarmowania. Test będzie jednocześnie formą upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

To test, a nie alarm

W sobotę, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17.00, na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemów wykrywania i alarmowania. Test będzie jednocześnie formą upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu przeprowadzanego przez Śląski Urząd Wojewódzki emitowany będzie ciągły dźwięk syren trwający jedną minutę.

Na obszarze województwa procedurę uruchamiania syren realizować będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z organizacją systemu alarmowania obowiązującą na ich terenie.

Jednocześnie w ten sposób upamiętnimy bohaterów, którzy oddali życie w Powstaniu Warszawskim. Była to największa operacja podziemia w okupowanej Europie, która przyniosła ogromne straty w ludziach i zniszczenie miasta.