Kraj i Świat

Dzisiaj zawyją syreny. To nie alarm, a test systemu

W sobotę, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17.00, na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemów wykrywania i alarmowania. Test będzie jednocześnie formą upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

1 sierpnia 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

To test, a nie alarm

fot: ARC

W sobotę, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17.00, na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemów wykrywania i alarmowania. Test będzie jednocześnie formą upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu przeprowadzanego przez Śląski Urząd Wojewódzki emitowany będzie ciągły dźwięk syren trwający jedną minutę.

Na obszarze województwa procedurę uruchamiania syren realizować będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z organizacją systemu alarmowania obowiązującą na ich terenie.

Jednocześnie w ten sposób upamiętnimy bohaterów, którzy oddali życie w Powstaniu Warszawskim. Była to największa operacja podziemia w okupowanej Europie, która przyniosła ogromne straty w ludziach i zniszczenie miasta. 

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