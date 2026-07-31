Kraj i Świat

Więcej kobiet w zarządach. Ustawa weszła w życie

Regulacje dotyczące równowagi płci we władzach Spółek Skarbu Państwa trafiły do polskiego prawa. 

Robert Passia

Robert Passia

31 lipca 2026, 15:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Ustawa o równouprawnieniu w zarządach spółek.

fot: Pixabay.com

Regulacje dotyczące równowagi płci we władzach Spółek Skarbu Państwa trafiły do polskiego prawa. 

Nowe przepisy wynikają z unijnej dyrektywy „Women on Boards” mówiącej o równowadze płci w zarządach spółek publicznych. Jej celem jest zwiększenie udziału kobiet na najwyższych stanowiskach.

Regulacja ma usprawnić zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na szczeblach decyzyjnych. Ustawa została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Taki tryb oznacza, że regulacja wchodzi w życie, a spółki będą musiały dostosować się do jej zapisów.

Co się zmieni w zarządach? 

  • Duże spółki giełdowe będą zobowiązane do zapewnienia, aby płeć niedostatecznie reprezentowana (zajmująca nie więcej niż 49 proc. stanowisk) stanowiła liczbę najbardziej zbliżoną do 33 proc. wszystkich stanowisk w zarządach i radach nadzorczych łącznie.
  • Spółki będą musiały określić jasne i niedyskryminujące ze względu na płeć kryteria rekrutacji jeszcze przed jej rozpoczęciem. W przypadku kandydatów o równorzędnych kwalifikacjach pierwszeństwo uzyska osoba należąca do płci niedostatecznie reprezentowanej.
  • Walne gromadzenia spółek uchwalą publicznie dostępną na stronach internetowych politykę równowagi płci.
  • Nadzór i egzekwowanie przepisów będzie należeć do Komisji Nadzoru Finansowego. Za ich naruszenie grozi kara do 500 000 zł.
  • Kandydaci, wobec których naruszono zasady rekrutacji będą mogli dochodzić odszkodowania przed sądem. 

Ustawa dotyczy spółek giełdowych z siedzibą w Polsce, notowanych na rynku regulowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Ich roczny obrót musi przekraczać 50 mln euro lub całkowity bilans roczny musi wynosić powyżej 43 mln euro.

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