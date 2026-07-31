Więcej kobiet w zarządach. Ustawa weszła w życie

Nowe przepisy wynikają z unijnej dyrektywy „Women on Boards” mówiącej o równowadze płci w zarządach spółek publicznych. Jej celem jest zwiększenie udziału kobiet na najwyższych stanowiskach.

Regulacja ma usprawnić zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na szczeblach decyzyjnych. Ustawa została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Taki tryb oznacza, że regulacja wchodzi w życie, a spółki będą musiały dostosować się do jej zapisów.

Co się zmieni w zarządach?

Duże spółki giełdowe będą zobowiązane do zapewnienia, aby płeć niedostatecznie reprezentowana (zajmująca nie więcej niż 49 proc. stanowisk) stanowiła liczbę najbardziej zbliżoną do 33 proc. wszystkich stanowisk w zarządach i radach nadzorczych łącznie .

Spółki będą musiały określić jasne i niedyskryminujące ze względu na płeć kryteria rekrutacji jeszcze przed jej rozpoczęciem. W przypadku kandydatów o równorzędnych kwalifikacjach pierwszeństwo uzyska osoba należąca do płci niedostatecznie reprezentowanej.

Walne gromadzenia spółek uchwalą publicznie dostępną na stronach internetowych politykę równowagi płci.

Nadzór i egzekwowanie przepisów będzie należeć do Komisji Nadzoru Finansowego. Za ich naruszenie grozi kara do 500 000 zł.

Kandydaci, wobec których naruszono zasady rekrutacji będą mogli dochodzić odszkodowania przed sądem.

Ustawa dotyczy spółek giełdowych z siedzibą w Polsce, notowanych na rynku regulowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Ich roczny obrót musi przekraczać 50 mln euro lub całkowity bilans roczny musi wynosić powyżej 43 mln euro.