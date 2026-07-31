Kraj i Świat

Rada nadzorcza CPK odwołała prezesa Filipa Czernickiego

Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego, a także członka zarządu Dariusza Kusia - poinformował w piątek Port Polska. Czernicki szefem CPK był przez ponad dwa lata.

Pap

31 lipca 2026, 14:02
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: Foster + Partners

Wstępna koncepcja CPK

fot: Foster + Partners

Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego, a także członka zarządu Dariusza Kusia - poinformował w piątek Port Polska. Czernicki szefem CPK był przez ponad dwa lata.

W komunikacie dodano, że obowiązki prezesa CPK, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie członek zarządu Marcin Michalski. Decyzja o odwołaniu Czernickiego i Kusia zapadła w czwartek 30 lipca br. lecz nie poinformowano o przyczynie odwołania.

Ważne zmiany kadrowe

Port Polska podał, że rada nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony skład zarządu spółki CPK.

Filip Czernicki pełnił funkcję prezesa spółki CPK od kwietnia 2024 r. Z kolei Dariusz Kuś zasiadał w zarządzie od lutego 2024 r.

Zarząd CPK liczy teraz trzy osoby. Oprócz p.o prezesa Marcina Michalskiego w jego skład wchodzą Piotr Rachwalski i Adam Ferens, którzy są członkami zarządu.

W czerwcu br. z funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK odwołany został Maciej Lasek, a na jego miejsce powołano wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Budowa portu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku - pod koniec czerwca br. spółka CPK podpisała z firmą Budimex wartą ok. 146 mln zł umowę na wybudowanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska. Prace ziemne mają rozpocząć się we wrześniu. Nowe lotnisko ma zostać oddane do użytku w 2032 r.

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