Kraj i Świat

Na to czekali mieszkańcy Katowic. Ważny wiadukt już otwarty

Spółka PKP PLK wybudowała nowy wiadukt drogowy na ul. Dobrego Urobku. Z obiektu mogą już korzystać kierowcy.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

31 lipca 2026, 14:12

fot: PKP PLK / Kamil Stuczeń

Wiadukt na ul. Dobrego Urobku.

fot: PKP PLK / Kamil Stuczeń

Spółka PKP PLK wybudowała nowy wiadukt drogowy na ul. Dobrego Urobku. Z obiektu mogą już korzystać kierowcy.

Prace w katowickiej dzielnicy Załęska Hałda rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. Zamknięcie ul. Dobrego Urobku było problemem dla wielu kierowców i mieszkańców Załęskiej Hałdy czy Brynowa. Musieli oni korzystać z objazdów i tymczasowej, bezpłatnej linii autobusowej, która pozwalała na skomunikowanie dwóch stron linii kolejowej. Po remoncie ma być łatwiej poruszać się tam zarówno kierowcom, jak i pieszym.

Stara konstrukcja znajdowała się nad dwoma torami i miała 10 m długości. Wydłużenie wiaduktu do 23 metrów umożliwi poprowadzenie pociągów w nowym układzie 4-torowym, co wpłynie na zwiększenie ruchu kolejowego. Obiekt wyposażyliśmy w chodniki po obu stronach jezdni. Zamontowaliśmy też bariery ochronne i jasne oświetlenie – informuje PKP PLK.

Grafika: PKP PLK

Zmiany na ul. Dobrego Urobku to część wielkiej inwestycji kolejowej, którą spółka prowadzi w Katowicach. Dotyczy ona ponad 140 obiektów inżynieryjnych na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Szopienice. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 roku. Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest w 2028 roku. To element przebudowy na odcinkach linii kolejowej E 65: Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – Goczałkowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice, której wartość to łącznie ok. 7 mld zł.

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