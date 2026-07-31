Na to czekali mieszkańcy Katowic. Ważny wiadukt już otwarty

Prace w katowickiej dzielnicy Załęska Hałda rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. Zamknięcie ul. Dobrego Urobku było problemem dla wielu kierowców i mieszkańców Załęskiej Hałdy czy Brynowa. Musieli oni korzystać z objazdów i tymczasowej, bezpłatnej linii autobusowej, która pozwalała na skomunikowanie dwóch stron linii kolejowej. Po remoncie ma być łatwiej poruszać się tam zarówno kierowcom, jak i pieszym.

Stara konstrukcja znajdowała się nad dwoma torami i miała 10 m długości. Wydłużenie wiaduktu do 23 metrów umożliwi poprowadzenie pociągów w nowym układzie 4-torowym, co wpłynie na zwiększenie ruchu kolejowego. Obiekt wyposażyliśmy w chodniki po obu stronach jezdni. Zamontowaliśmy też bariery ochronne i jasne oświetlenie – informuje PKP PLK.

Grafika: PKP PLK

Zmiany na ul. Dobrego Urobku to część wielkiej inwestycji kolejowej, którą spółka prowadzi w Katowicach. Dotyczy ona ponad 140 obiektów inżynieryjnych na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Szopienice. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 roku. Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest w 2028 roku. To element przebudowy na odcinkach linii kolejowej E 65: Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – Goczałkowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice, której wartość to łącznie ok. 7 mld zł.