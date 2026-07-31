Miasto Zabrze otrzymało 7,2 mln zł z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok na rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Tarnopolskiej i Składowej. To kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w północnej części miasta, która ma znacząco poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Zabrze otrzymało dofinansowanie na rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Tarnopolskiej i Składowej

Miasto Zabrze otrzymało 7,2 mln zł z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok na rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Tarnopolskiej i Składowej. To kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w północnej części miasta, która ma znacząco poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Planowana przebudowa to kompleksowe zadanie inżynieryjne, które zmieni układ komunikacyjny w tej części Zabrza. W ramach inwestycji powstaną:

nowy przebieg ulic Tarnopolskiej i Składowej, który wyeliminuje obecne zwężenia i ostre łuki,

Tarnopolskiej i Składowej, który wyeliminuje obecne zwężenia i ostre łuki, most nad Potokiem Rokitnickim/Mikulczyckim o nowoczesnej konstrukcji,

o nowoczesnej konstrukcji, nowy tunel pod dawnymi torami kolejowymi – szerszy i wyższy niż obecny, przystosowany do ruchu ciężkiego.

Obecny, wąski tunel pod torami ma zostać odciążony i docelowo służyć wyłącznie pieszym i rowerzystom.

Korzyści dla mieszkańców i firm

Realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści dla całej północnej części Zabrza:

zwiększenie przepustowości ruchu – nowe parametry dróg i obiektów inżynierskich pozwolą na sprawniejszy przepływ pojazdów,

– nowe parametry dróg i obiektów inżynierskich pozwolą na sprawniejszy przepływ pojazdów, eliminacja utrudnień – obecny tunel jest zbyt wąski dla współczesnego ruchu, co generuje korki i problemy dla transportu ciężkiego,

– obecny tunel jest zbyt wąski dla współczesnego ruchu, co generuje korki i problemy dla transportu ciężkiego, lepszy dojazd do Osiedla Zielona Dolina, Grzybowic i okolicznych terenów – inwestycja ułatwi komunikację mieszkańcom szybko rozwijających się obszarów mieszkaniowych,

– inwestycja ułatwi komunikację mieszkańcom szybko rozwijających się obszarów mieszkaniowych, wsparcie dla terenów inwestycyjnych – nowa infrastruktura poprawi dostępność stref ekonomicznych i nowych terenów przy ul. Składowej, co jest istotne dla lokalnych przedsiębiorców.

Z inwestycji skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność na rozwijających się obszarach inwestycyjnych.

„To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców”

- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców północnej części Zabrza. Od lat słyszeliśmy, jak potrzebna jest przebudowa tego układu drogowego. Pozyskane środki przybliżają nas do realizacji zadania, które poprawi bezpieczeństwo, usprawni komunikację i podniesie komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców – podkreśla Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza.

Pozyskane 7,2 mln zł stanowi ważny etap przygotowań do realizacji zadania. Kolejne kroki to m.in. procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz zabezpieczenie pozostałych środków w budżecie miasta.