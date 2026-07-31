Kraj i Świat

Zabrze z dofinansowaniem 7,2 mln zł. Przebudowa ważnego skrzyżowania coraz bliżej

Miasto Zabrze otrzymało 7,2 mln zł z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok na rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Tarnopolskiej i Składowej. To kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w północnej części miasta, która ma znacząco poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

31 lipca 2026, 15:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

Zabrze otrzymało dofinansowanie na rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Tarnopolskiej i Składowej

Miasto Zabrze otrzymało 7,2 mln zł z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok na rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Tarnopolskiej i Składowej. To kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w północnej części miasta, która ma znacząco poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Planowana przebudowa to kompleksowe zadanie inżynieryjne, które zmieni układ komunikacyjny w tej części Zabrza. W ramach inwestycji powstaną:

  • nowy przebieg ulic Tarnopolskiej i Składowej, który wyeliminuje obecne zwężenia i ostre łuki,
  • most nad Potokiem Rokitnickim/Mikulczyckim o nowoczesnej konstrukcji,
  • nowy tunel pod dawnymi torami kolejowymi – szerszy i wyższy niż obecny, przystosowany do ruchu ciężkiego.

Obecny, wąski tunel pod torami ma zostać odciążony i docelowo służyć wyłącznie pieszym i rowerzystom.

Korzyści dla mieszkańców i firm

Realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści dla całej północnej części Zabrza:

  • zwiększenie przepustowości ruchu – nowe parametry dróg i obiektów inżynierskich pozwolą na sprawniejszy przepływ pojazdów,
  • eliminacja utrudnień – obecny tunel jest zbyt wąski dla współczesnego ruchu, co generuje korki i problemy dla transportu ciężkiego,
  • lepszy dojazd do Osiedla Zielona Dolina, Grzybowic i okolicznych terenów – inwestycja ułatwi komunikację mieszkańcom szybko rozwijających się obszarów mieszkaniowych,
  • wsparcie dla terenów inwestycyjnych – nowa infrastruktura poprawi dostępność stref ekonomicznych i nowych terenów przy ul. Składowej, co jest istotne dla lokalnych przedsiębiorców.

Z inwestycji skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność na rozwijających się obszarach inwestycyjnych.

„To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców”

- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców północnej części Zabrza. Od lat słyszeliśmy, jak potrzebna jest przebudowa tego układu drogowego. Pozyskane środki przybliżają nas do realizacji zadania, które poprawi bezpieczeństwo, usprawni komunikację i podniesie komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców – podkreśla Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza.

Pozyskane 7,2 mln zł stanowi ważny etap przygotowań do realizacji zadania. Kolejne kroki to m.in. procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz zabezpieczenie pozostałych środków w budżecie miasta.

Powiązane tematy:

zabrze ministerstwo infrastruktury przebudowa dróg

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Finanse i inwestycje

Inflacja do końca roku pozostanie w przedziale 3,0-3,5 proc.

Wskaźniki inflacji CPI i bazowej do końca 2026 r. powinny utrzymywać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr, a RPP prawdopodobnie odłoży decyzje o zmianach stóp procentowych do czasu większej klarowności perspektyw inflacji - ocenili ekonomiści Pekao po piątkowej publikacji danych GUS.

Transport

Polscy przewoźnicy zdominowali drogowy transport towarów w UE

Przewoźnicy z Polski odpowiadają za ponad 20 proc. drogowego transportu towarów w krajach Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu opublikowanych w piątek, 31 lipca 2026 r. Przewożą najwięcej w całej UE.

Legislacja i prawo

Więcej kobiet w zarządach. Ustawa weszła w życie

Regulacje dotyczące równowagi płci we władzach Spółek Skarbu Państwa trafiły do polskiego prawa. 

Samorząd i region

Katowice planują budowę nowego węzła przesiadkowego w Podlesiu

Katowice rozpoczynają przygotowania do realizacji kolejnego elementu Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Tym razem planowana inwestycja dotyczy węzła „Podlesie”, który ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic miasta codzienne podróże i zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.