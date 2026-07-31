Kraj i Świat

Inflacja do końca roku pozostanie w przedziale 3,0-3,5 proc.

Wskaźniki inflacji CPI i bazowej do końca 2026 r. powinny utrzymywać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr, a RPP prawdopodobnie odłoży decyzje o zmianach stóp procentowych do czasu większej klarowności perspektyw inflacji - ocenili ekonomiści Pekao po piątkowej publikacji danych GUS.

Pap

31 lipca 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Inflacja lekko w górę

fot: ARC

Wskaźniki inflacji CPI i bazowej do końca 2026 r. powinny utrzymywać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr, a RPP prawdopodobnie odłoży decyzje o zmianach stóp procentowych do czasu większej klarowności perspektyw inflacji - ocenili ekonomiści Pekao po piątkowej publikacji danych GUS.

Jak poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc.

Jak wskazali ekonomiści Pekao, przyspieszenie inflacji CPI do 3,0 proc. rdr w lipcu z 2,5 proc. w czerwcu było zgodne z oczekiwaniami i wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen paliw po wygaśnięciu działań osłonowych oraz zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej.

Według banku za wzrost inflacji odpowiadały przede wszystkim ceny paliw, które wzrosły o blisko 14 proc. miesiąc do miesiąca. Było to efektem jednoczesnego wygaszenia rządowego programu CPN oraz wzrostu światowych cen ropy naftowej w związku z napięciami geopolitycznymi w Zatoce Perskiej.

Ceny żywności czynnikiem ograniczającym presję inflacyjną

Ekonomiści wskazali, że ceny żywności pozostają czynnikiem ograniczającym presję inflacyjną. W lipcu były one o ponad 0,5 proc. niższe niż przed rokiem, czemu sprzyjały relatywnie niskie ceny surowców rolnych oraz korzystne warunki podażowe.

Według Pekao inflacja bazowa utrzymała się natomiast na podwyższonym poziomie około 3,1 proc. rdr. Wyższa dynamika cen koncentrowała się głównie w kategoriach najbardziej wrażliwych na wzrost cen paliw, takich jak transport i turystyka zorganizowana. Zdaniem ekonomistów po wyłączeniu wpływu paliw inflacja pozostaje praktycznie stabilna.

Pekao prognozuje, że do końca roku zarówno inflacja CPI, jak i inflacja bazowa będą poruszać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr, wykazując tendencję do stopniowego wzrostu i osiągając lokalny szczyt na przełomie roku. Perspektywy inflacyjne pozostają jednak w dużej mierze uzależnione od sytuacji na rynku ropy naftowej.

Powiązane tematy:

inflacja gospodarka finanse

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Transport

Polscy przewoźnicy zdominowali drogowy transport towarów w UE

Przewoźnicy z Polski odpowiadają za ponad 20 proc. drogowego transportu towarów w krajach Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu opublikowanych w piątek, 31 lipca 2026 r. Przewożą najwięcej w całej UE.

Samorząd i region

Zabrze z dofinansowaniem 7,2 mln zł. Przebudowa ważnego skrzyżowania coraz bliżej

Miasto Zabrze otrzymało 7,2 mln zł z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok na rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Tarnopolskiej i Składowej. To kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w północnej części miasta, która ma znacząco poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Legislacja i prawo

Więcej kobiet w zarządach. Ustawa weszła w życie

Regulacje dotyczące równowagi płci we władzach Spółek Skarbu Państwa trafiły do polskiego prawa. 

Samorząd i region

Katowice planują budowę nowego węzła przesiadkowego w Podlesiu

Katowice rozpoczynają przygotowania do realizacji kolejnego elementu Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Tym razem planowana inwestycja dotyczy węzła „Podlesie”, który ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic miasta codzienne podróże i zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.