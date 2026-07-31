Inflacja do końca roku pozostanie w przedziale 3,0-3,5 proc.

Wskaźniki inflacji CPI i bazowej do końca 2026 r. powinny utrzymywać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr, a RPP prawdopodobnie odłoży decyzje o zmianach stóp procentowych do czasu większej klarowności perspektyw inflacji - ocenili ekonomiści Pekao po piątkowej publikacji danych GUS.

Wskaźniki inflacji CPI i bazowej do końca 2026 r. powinny utrzymywać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr, a RPP prawdopodobnie odłoży decyzje o zmianach stóp procentowych do czasu większej klarowności perspektyw inflacji - ocenili ekonomiści Pekao po piątkowej publikacji danych GUS.

Jak poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc.

Jak wskazali ekonomiści Pekao, przyspieszenie inflacji CPI do 3,0 proc. rdr w lipcu z 2,5 proc. w czerwcu było zgodne z oczekiwaniami i wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen paliw po wygaśnięciu działań osłonowych oraz zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej.

Według banku za wzrost inflacji odpowiadały przede wszystkim ceny paliw, które wzrosły o blisko 14 proc. miesiąc do miesiąca. Było to efektem jednoczesnego wygaszenia rządowego programu CPN oraz wzrostu światowych cen ropy naftowej w związku z napięciami geopolitycznymi w Zatoce Perskiej.

Ceny żywności czynnikiem ograniczającym presję inflacyjną

Ekonomiści wskazali, że ceny żywności pozostają czynnikiem ograniczającym presję inflacyjną. W lipcu były one o ponad 0,5 proc. niższe niż przed rokiem, czemu sprzyjały relatywnie niskie ceny surowców rolnych oraz korzystne warunki podażowe.

Według Pekao inflacja bazowa utrzymała się natomiast na podwyższonym poziomie około 3,1 proc. rdr. Wyższa dynamika cen koncentrowała się głównie w kategoriach najbardziej wrażliwych na wzrost cen paliw, takich jak transport i turystyka zorganizowana. Zdaniem ekonomistów po wyłączeniu wpływu paliw inflacja pozostaje praktycznie stabilna.

Pekao prognozuje, że do końca roku zarówno inflacja CPI, jak i inflacja bazowa będą poruszać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr, wykazując tendencję do stopniowego wzrostu i osiągając lokalny szczyt na przełomie roku. Perspektywy inflacyjne pozostają jednak w dużej mierze uzależnione od sytuacji na rynku ropy naftowej.