Seniorzy coraz chętniej korzystają z usług Kolei Śląskich

Dedykowana oferta SENIOR 60+, nowoczesny i dostępny tabor, oraz aplikacja Kaeśka ułatwiająca zakup biletu – Koleje Śląskie inwestują w rozwiązania odpowiadające na potrzeby seniorów, a ci chętnie korzystają z tej oferty. W pierwszym półroczu 2026 roku osoby w wieku 60+ kupiły w Kaeśce o ponad 80 proc. więcej biletów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dedykowana oferta SENIOR 60+, nowoczesny i dostępny tabor, oraz aplikacja Kaeśka ułatwiająca zakup biletu – Koleje Śląskie inwestują w rozwiązania odpowiadające na potrzeby seniorów, a ci chętnie korzystają z tej oferty. W pierwszym półroczu 2026 roku osoby w wieku 60+ kupiły w Kaeśce o ponad 80 proc. więcej biletów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Najlepszym miesiącem był maj, kiedy w aplikacji sprzedano ponad 2,1 tys. biletów SENIOR 60+ ponad 93 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Łącznie w pierwszej połowie tego roku seniorzy kupili w Kaeśce ponad 10,3 tys. biletów, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 5,7 tys.

Dostępne Koleje Śląskie

Rosnące zainteresowanie Kaeśką jest częścią szerszych działań Kolei Śląskich kierowanych do osób starszych. Przewoźnik łączy rozwój aplikacji z ofertą cenową oraz inwestycjami w tabor, tak aby podróż była wygodna zarówno na etapie planowania, zakupu biletu jak i samego przejazdu.

– Chcemy patrzeć na dostępność kolei szerzej – nie tylko przez pryzmat samego pociągu. Każdy pasażer powinien mieć możliwość łatwego znalezienia połączenia, zakupu biletu w korzystnej cenie, a później komfortowego wejścia do pociągu i podróży. Dlatego rozwijamy jednocześnie ofertę dla osób 60+, Kaeśkę oraz nowoczesny tabor – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich ds. handlowych i dodaje, że rosnąca liczba biletów wśród tej grupy odbiorców w aplikacji pokazuje, że takie rozwiązania odpowiadają na potrzeby seniorów.

Wygodniej w nowoczesnym pociągu

Jednym z ważnych elementów dostępności jest tabor. Koleje Śląskie sukcesywnie zwiększają liczbę nowoczesnych Impulsów 2 – niskopodłogowych pojazdów, które ułatwiają korzystanie z kolei osobom starszym oraz pasażerom o ograniczonej mobilności. Szerokie wejścia ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, a przestronne wnętrza oraz dostępne toalety zwiększają komfort podczas podróży.

Po torach w regionie kursuje już 15 nowych Impulsów 2 Kolei Śląskich, a docelowo ich flota będzie liczyć 35 pojazdów. To część największej w historii przewoźnika modernizacji taboru – po zakończeniu dostaw nowe pojazdy będą stanowiły ponad połowę floty.

Specjalna oferta przez cały rok

Drugim elementem jest oferta Senior 60+, z której osoby po 60. roku życia mogą korzystać przez cały rok. Obejmuje ona bilety jednorazowe oraz miesięczne w ob- niżonych cenach.

– Dedykowana oferta Senior 60+ pozwala podróżować po regionie w niższej cenie. Przejazd z Katowic do Bielska-Białej kosztuje 16,50 zł zamiast 22 zł, czyli o 5 zł mniej niż w taryfie podstawowej. – mówi Krzysztof Bąk, koordynator zespołu prasowego i przypomina, że w Kaeśce użytkownicy otrzymają 10 proc. zniżki na bilety jednorazowe, miesięczne oraz wybrane oferty specjalne.

Do skorzystania z oferty Senior 60+ niezbędne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek. Oferta obowiązuje we wszystkich pociągach Kolei Śląskich poza odcinkiem transgranicznym Chałupki – Bohumin.



Oferta dla osób w wieku 60+ jest również rozszerzana o specjalne akcje i promocje. Podobnie jak w latach ubiegłych, z okazji Dnia Seniora Koleje Śląskie przygotowały specjalną ofertę. 20 października osoby po 60. roku życia będą mogły podróżować po województwie śląskim na podstawie specjalnego biletu w promocyjnej cenie - za złotówkę.

Prosta i intuicyjna dla każdego

Aplikacja moblina Kolei Śląskich została zaprojektowana tak, aby zakup biletu był prosty i intuicyjny. Czytelny układ i wysoki kontrast ułatwiają korzystanie z aplikacji, która pozwala na szybki zakup biletów, planowanie podróży, sprawdzanie połączeń w czasie rzeczywistym oraz korzystanie z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych.

Koleje Śląskie wspierają również seniorów, którzy dopiero zaczynają korzystać z aplikacji. Pracownicy przewoźnika uczestniczą w spotkaniach dla osób starszych w całym regionie i pokazują, jak zainstalować Kaeśkę, wyszukać połączenie czy kupić bilet. W tym roku takie wsparcie było dostępne m.in. podczas Forum Seniora w Ustroniu. To jednak nie wszystko.