Górnictwo

Ruszają nowe studia podyplomowe poświęcone surowcom strategicznym

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy uruchamia nowe studia podyplomowe poświęcone surowcom strategicznym.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

16 czerwca 2026, 12:52
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

GIG jest instytutem badawczym związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska

fot: Maciej Dorosiński

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy uruchamia nowe studia podyplomowe poświęcone surowcom strategicznym.

Od października 2026 r. Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego planuje uruchomić nowy kierunek studiów podyplomowych „Inżynieria mineralna surowców strategicznych - przetwórstwo i recykling".

Z myślą o specjalistach

Program został opracowany z myślą o specjalistach sektora surowcowego, przetwórczego, recyklingowego oraz wszystkich osobach zainteresowanych gospodarką surowcami krytycznymi i strategicznymi dla transformacji energetycznej oraz rozwoju nowoczesnych technologii.

 - Studia będą koncentrować się na zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem, wzbogacaniem, przetwarzaniem i odzyskiem surowców strategicznych, a także na aspektach gospodarki obiegu zamkniętego, efektywnego wykorzystania zasobów oraz nowoczesnych technologiach recyklingu. Uczestnicy zdobędą wiedzę obejmującą zarówno uwarunkowania technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne, jak i aktualne regulacje prawne dotyczące sektora surowcowego - wyjaśnia dr Sylwia Jarosławska-Sobór, rzecznik prasowy.

 Kształcenie realizowane będzie przez kadrę specjalistów GIG-PIB oraz zewnętrznych ekspertów. W procesie dydaktycznym wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura techniczna i laboratoryjna instytutu, umożliwiająca praktyczne poznanie omawianych zagadnień.  Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysoko wykwalifikowanych specjalistów zdolnych do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa surowcowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami.

 Rekrutacja na pierwszą edycję studiów właśnie ruszyła, a inauguracja zajęć planowana jest na październik 2026 roku.

 Więcej informacji na temat nowego kierunku studiów na: https://szkolenia.gig.eu/

 


 

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