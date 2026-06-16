Ruszają nowe studia podyplomowe poświęcone surowcom strategicznym

GIG jest instytutem badawczym związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska

Od października 2026 r. Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego planuje uruchomić nowy kierunek studiów podyplomowych „Inżynieria mineralna surowców strategicznych - przetwórstwo i recykling".

Z myślą o specjalistach

Program został opracowany z myślą o specjalistach sektora surowcowego, przetwórczego, recyklingowego oraz wszystkich osobach zainteresowanych gospodarką surowcami krytycznymi i strategicznymi dla transformacji energetycznej oraz rozwoju nowoczesnych technologii.

- Studia będą koncentrować się na zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem, wzbogacaniem, przetwarzaniem i odzyskiem surowców strategicznych, a także na aspektach gospodarki obiegu zamkniętego, efektywnego wykorzystania zasobów oraz nowoczesnych technologiach recyklingu. Uczestnicy zdobędą wiedzę obejmującą zarówno uwarunkowania technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne, jak i aktualne regulacje prawne dotyczące sektora surowcowego - wyjaśnia dr Sylwia Jarosławska-Sobór, rzecznik prasowy.

Kształcenie realizowane będzie przez kadrę specjalistów GIG-PIB oraz zewnętrznych ekspertów. W procesie dydaktycznym wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura techniczna i laboratoryjna instytutu, umożliwiająca praktyczne poznanie omawianych zagadnień. Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysoko wykwalifikowanych specjalistów zdolnych do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa surowcowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami.

Rekrutacja na pierwszą edycję studiów właśnie ruszyła, a inauguracja zajęć planowana jest na październik 2026 roku.

Więcej informacji na temat nowego kierunku studiów na: https://szkolenia.gig.eu/



