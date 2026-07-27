Jest wykonawca rekultywacji zapożarowanej hałdy w Pszowie

Spółka Restrukturyzacji Kopalni wybrała wykonawcę kompleksowej rekultywację zwałowiska Wrzosy I w Pszowie (Śląskie). Naprawa ma potrwać sześć lat. Wcześniej wykonywano tam prace zabezpieczające, ograniczające emisję pyłów i dymów z zapożarowanej hałdy.

Spółka Restrukturyzacji Kopalni wybrała wykonawcę kompleksowej rekultywację zwałowiska Wrzosy I w Pszowie (Śląskie). Naprawa ma potrwać sześć lat. Wcześniej wykonywano tam prace zabezpieczające, ograniczające emisję pyłów i dymów z zapożarowanej hałdy.

Hałda Wrzosy I o powierzchni ponad 20 ha powstała w wyniku działalności pszowskiej kopalni Anna. Zalega na niej blisko 6 mln ton kruszywa pogórniczego. Po likwidacji Kompani Węglowej w 2017 r. hałda trafiła do SRK. Zgromadzone na niej odpady powydobywcze mają znaczną zawartość części palnych, stąd proces samonagrzewania i samozapalania: tworzenia się stref wysokiej aktywności termicznej i wydzielania trującego dymu.

SRK rozpoczęła procedury zamówienia publicznego dot. rekultywacji hałdy Wrzosy I we wrześniu ub. roku. Na początku stycznia br. spółka podała wyniki aukcji elektronicznej (z najniższą ceną 44,3 mln zł brutto). W ostatnich dniach poinformowała z kolei o wyborze oferty (konsorcjum spółek Trex-Hal oraz FN Group i Kula za 90,9 mln zł brutto, z punktacją 100 proc.).

Prace zasadnicze mają potrwać trzy lata

Zgodnie z informacjami SRK prace będą prowadzone w oparciu o decyzję naprawczą, a łączny obszar robót obejmie ponad 20 ha. Rekultywacja rozpocznie się od robót przygotowawczych m.in. wykonania drogi dojazdowej i dróg technologicznych oraz przygotowania zaplecza.

Prace zasadnicze mają potrwać trzy lata. Obejmą likwidację zapożarowania poprzez wykonanie ekranów hydrotermoizolacyjnych, prace rozbiórkowe zwałowiska, wystudzenie zapożarowanego materiału oraz wykonanie uszczelnienia poziomego i skośnego (zamykającego od góry wnętrze zapożarowanej części hałdy).

Kolejnym krokiem będzie ponowne kształtowanie bryły hałdy przy wykorzystaniu wystudzonego materiału, zmieszanego z materiałem inertnym (obojętnym - niepalnym). Docelowo zwałowisko będzie nieznacznie obniżone, zmniejszone zostanie nachylenie ścian, utworzone zostaną też niewielkie półki dla polepszenia warunków hydrologicznych obiektu i okolicy.

Na tym etapie zabudowane zostaną rurki kontrolne, umożliwiające okresowe pomiary temperatury wnętrza zwałowiska (dotąd temperatura w niektórych miejscach hałdy przekraczała 450 stopni C.).

Trzecia faza to rekultywacja biologiczna i zabiegi pielęgnacyjne, dzięki czemu powierzchnia hałdy pokryje się trawą i krzewami. Nasadzone zostaną drzewa, a teren odzyska walory użytkowe.

Pieniądze na rekultywację z NFOŚiGW

SRK uzyskała środki na rekultywację hałdy Wrzosy I z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Hałda jest aktywna pożarowo od wielu lat, od dawna trwają też przygotowania do jej ugaszenia. Wstępna koncepcja prac gaśniczych i rekultywacji zakładała częściowy wywóz zapożarowanego materiału.

Została ona jednak odrzucona przez samorząd Pszowa, ze względu na zakładany wywóz materiału ulicami miasta i możliwy sprzeciw mieszkańców.