W kopalniach coraz więcej wyrobisk ze skróconym czasem pracy

W 2025 r. w kopalniach węgla kamiennego w 418 wyrobiskach wystąpiły warunki uprawniające do skrócenia czasu pracy. Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 4 640 – informuje Wyższy Urząd Górniczy

W 2025 r. w pięciu kopalniach węgla kamiennego stosowano klimatyzację centralną, oraz w sześciu klimatyzację grupową

W 2025 r. w kopalniach węgla kamiennego w 418 wyrobiskach wystąpiły warunki uprawniające do skrócenia czasu pracy. Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 4 640 – informuje Wyższy Urząd Górniczy

W 2025 r. w kopalniach węgla kamiennego w 418 wyrobiskach wystąpiły warunki uprawniające do skrócenia czasu pracy. Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 4 640 – informuje Wyższy Urząd Górniczy w dorocznej „Ocenie stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2025 r.”

W kopalniach rud miedzi w tym w wyrobiskach wykonanych w soli kamiennej w 2025 r. przekroczenie temperatury stwierdzono w 366 wyrobiskach i w rejonach, w których zatrudniano około 7 510 pracowników.

Poprawić warunki klimatyczne

Dążenie do poprawy warunków klimatycznych w najbardziej zagrożonych kopalniach wiąże się przede wszystkim ze stosowaniem urządzeń chłodniczych- zaznacza dalej w swym raporcie WUG.

W 2025 r. w pięciu kopalniach węgla kamiennego stosowano klimatyzację centralną, oraz w sześciu klimatyzację grupową. Policzono, że na koniec 2025 r. w kopalniach węgla kamiennego czynnych było 420 urządzeń chłodniczych klimatyzacji indywidualnej i klimatyzacji grupowej lub centralnej.

W dwóch kopalniach rud miedzi stosowano klimatyzację centralną. Ponadto, w 2025 r.: w O/ZG „Lubin” pracowało 200 samojezdnych maszyn górniczych z klimatyzacją, w tym 165 posiadało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora, 35 posiadało klimatyzację nawiewną czyli kabinę otwartą.

W O/ZG „Rudna” pracowało 339 samojezdnych maszyn górniczych z klimatyzacją, w tym304 posiadały klimatyzację zamkniętej kabiny operatora, 35 posiadało klimatyzację nawiewną (kabina otwarta). W O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” pracowały 352 samojezdne maszyny górnicze z klimatyzacją, w tym: 331 posiadało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora, 21 posiadało klimatyzację nawiewną, a więc również kabinę otwartą.

Urządzenia chłodnicze

Warto zatem przypomnieć poprzedni raport. W 2024 r. w kopalniach węgla kamiennego w 373 wyrobiskach wystąpiły warunki uprawniające do skrócenia czasu pracy. Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 4 830.

W kopalniach rud miedzi (w tym w wyrobiskach wykonanych w soli kamiennej) w 2024 r. przekroczenie temperatury stwierdzono w 320 wyrobiskach i w rejonach, w których zatrudniano około 7 835 pracowników. Dążenie do poprawy warunków klimatycznych w najbardziej zagrożonych kopalniach wiąże się przede wszystkim ze stosowaniem urządzeń chłodniczych.

W 2024 r. w pięciu kopalniach węgla kamiennego stosowano klimatyzację centralną, oraz w sześciu klimatyzację grupową. Na koniec 2024 r. w kopalniach węgla kamiennego czynne były 304 urządzenia chłodnicze klimatyzacji indywidualnej i klimatyzacji grupowej lub centralnej.