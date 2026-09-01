Ponad 2300 uczniów z 10 szkół Zagłębia Miedziowego rozpoczyna kolejny rok nauki w klasach patronackich KGHM w ramach programu „Kompetentni w branży”. To już dziewiąta odsłona projektu, którego celem jest łączenie edukacji zawodowej z praktycznymi potrzebami przemysłu oraz przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Program jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Ponad 2300 uczniów z 10 szkół Zagłębia Miedziowego rozpoczyna kolejny rok nauki w klasach patronackich KGHM w ramach programu „Kompetentni w branży”. To już dziewiąta odsłona projektu, którego celem jest łączenie edukacji zawodowej z praktycznymi potrzebami przemysłu oraz przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Program jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

KGHM Polska Miedź S.A. od lat współpracuje ze szkołami technicznymi i branżowymi w regionie. W roku szkolnym 2026/2027 patronatem Spółki objętych jest 10 placówek z Lubina, Polkowic, Legnicy, Głogowa, Chocianowa, Bolesławca i Wschowy. Uczniowie kształcą się w 15 zawodach istotnych z punktu widzenia działalności KGHM – m.in. w obszarach górnictwa, hutnictwa, przeróbki, elektryki, automatyki i mechatroniki.

Kompetencje potrzebne gospodarce

Zawody objęte patronatem KGHM znajdują się w prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej wśród profesji szczególnie potrzebnych na rynku pracy. Program „Kompetentni w branży” pozwala uczniom zdobywać wiedzę i doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z największym pracodawcą Zagłębia Miedziowego oraz specjalistami pracującymi na co dzień w oddziałach Spółki.

– Poprzez inicjatywy edukacyjne, rozwojowe i sportowe chcemy pokazywać młodym ludziom, że program „Kompetentni w branży” to coś więcej niż jednostronna relacja szkoły z biznesem. To przestrzeń do rozmowy o potrzebach, wartościach i wyzwaniach, a także szansa na praktyczne poznanie zawodów ważnych dla przyszłości regionu. Dzięki temu wokół programu powstała zaangażowana społeczność #TeamKompetentni, której wspólnym celem jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy – mówi Magdalena Lipińska, Dyrektor Naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach programu uczniowie mogą m.in. odbywać praktyki w oddziałach KGHM pod opieką doświadczonych specjalistów, brać udział w płatnym programie stażowym, ubiegać się o stypendia oraz korzystać z pracowni doposażonych dzięki środkom Spółki. KGHM organizuje również konferencje, wizyty w oddziałach, warsztaty i wydarzenia sportowe, które pomagają uczniom rozwijać zarówno kompetencje techniczne, jak i umiejętności przydatne w planowaniu kariery.

Uczniowie bliżej Polskiej Miedzi

W roku szkolnym 2026/2027 koordynatorzy programu planują kontynuację inicjatyw dobrze znanych uczniom, takich jak Olimpiada wiedzy o KGHM „Kompetentny Gilbert” czy spotkanie ambasadorów programu. W harmonogramie pojawią się także nowe propozycje, w tym „Kompetentny Kozak” – zawody w konkurencjach siłowych, wspólne wejście na Śnieżkę oraz „Dni z KGHM” organizowane w każdej ze szkół. Podczas tych wydarzeń uczniowie będą mogli spotkać się z pracownikami wykonującymi konkretne zawody w oddziałach KGHM i lepiej poznać specyfikę pracy w Polskiej Miedzi.

Program „Kompetentni w branży” od 2018 roku wspiera kształcenie zawodowe w Zagłębiu Miedziowym i wzmacnia współpracę między szkołami a biznesem. Jego założeniem jest nie tylko rozwój kompetencji technicznych, lecz także budowanie relacji z młodymi ludźmi, którzy w przyszłości mogą zasilić kadry KGHM i całego regionu. Obecnie ponad 600 pracowników Spółki to absolwenci „Kompetentnych”.

Szczegóły programu edukacyjnego KGHM „Kompetentni w branży” dostępne są na stronie: https://kghm.com/pl/kariera/dla-uczniow/kompetentni-w-branzy