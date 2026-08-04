Energetyka

Rumunii dynamitem ratują swoją energetykę. Wybuchy na Dunaju

3 sierpnia rumuńskie wojsko na zlecenie energetyków doprowadziło do kontrolowanej eksplozji na dnie Dunaju, aby usunąć skałę ograniczającą przepływ wody w pobliże elektrowni atomowej Cernavoda.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

4 sierpnia 2026, 13:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Oszczędzaj energię, to trudne dni dla energetyki

fot: Krystian Krawczyk

3 sierpnia rumuńskie wojsko na zlecenie energetyków doprowadziło do kontrolowanej eksplozji na dnie Dunaju, aby usunąć skałę ograniczającą przepływ wody w pobliże elektrowni atomowej Cernavoda.

Rzeka ma rekordowo niski poziom. To mocno uderza w energetykę całego regionu - Rumunii i Węgier. Budapeszt przygotowują się do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni atomowej.

Cernavoda zaspokaja około jednej piątej zapotrzebowania Rumunii na prąd. Jej reaktory wykorzystują wodę z Dunaju do chłodzenia. W tym roku jest z tym duży problem. Jeden blok już wyłączono, teraz trwa walka o utrzymanie pracy drugiego.

 Problem to nie tylko energetyka. W części kraju brakuje wody pitnej, jest racjonowana. W okręgu Bihor  6 tys. mieszkańców wodę z sieci w kranach ma przez 4 godziny na dobę.

Tymczasem na Węgrzech

Węgierska elektrownia jądrowa w Paks może zostać wyłączona nawet na miesiąc. Sytuacja ta grozi nie tylko Węgrom, ale może mieć poważne konsekwencje dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Utrzymujące się upały oraz wysychanie Dunaju doprowadziły do zagrożenia funkcjonowania głównej elektrowni, która dostarcza krajowi niemal 40 proc. prądu. Obecnie działa jej ostatni blok. 

Zagrożenie blackoutem występuje też w takich krajach jak Serbia, Bośnia, Kosowo i Słowenia. To w skrajnym scenariuszu może rozlać się na wszystkie kraje Unii połączone energetycznym systemem. Pisaliśmy o tym tutaj.

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