Energetyka

Ceny gazu w Europie rosną, a Donald Trump daje Iranowi ostatnią szansę

Ceny gazu w Europie rosną po komentarzach prezydenta USA Donalda Trumpa zwiększających presję na Iran - informują maklerzy.

Pap

4 sierpnia 2026, 11:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Wokandapix trump

fot: Pixabay.com

Świat czeka na decyzje Donalda Trumpa

fot: Pixabay.com

Ceny gazu w Europie rosną po komentarzach prezydenta USA Donalda Trumpa zwiększających presję na Iran - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 58,66 euro za MWh, wyżej o 2,0 proc.

Gaz drożeje po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że daje Iranowi "ostatnią szansę przed dekapitacją".

Trump mówi, rynek szaleje

Zapewnił, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem na prośbę strony irańskiej. W weekend Donald Trump po raz kolejny zagroził Iranowi nowymi atakami, jeżeli ten nie zgodzi się na porozumienie z USA.

"Chcę dać im ostatnią szansę przed dekapitacją" - powiedział Donald Trump mediom w Gabinecie Owalnym. "Przeprowadzenie ataku na taką skalę przeciwko jakiemuś krajowi to ogromny krok. Wolałbym tego nie robić" - dodał.

Ocenił też, że wojna z Iranem "przebiega bardzo, bardzo dobrze".

Prezydent Donald Trump zapewnił też, że USA rozmawiają z Iranem na jego prośbę. 

"Rozmawiamy o cieśninie (Ormuz), o jej otwarciu, o tym, że ma być otwarta dosłownie jutro" - powiedział Donald Trump.

Strona irańska zaprzeczyła, że prowadzi rozmowy z USA, ale wskazała, że rozmowy Iranu z Omanem - na temat zwiększenia liczby statków przepływających przez cieśninę Ormuz - przynoszą postępy.

Tymczasem powoli rosną zapasy gazu w Europie - na razie magazyny gazu w regionie notują historyczne minima.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 57,1 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 73,5 proc. W magazynach znajduje się obecnie 645,41 TWh gazu - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe.

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