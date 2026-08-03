Motyka: System energetyczny przygotowany na upały
Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury powietrza - zapewnił w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zwrócił uwagę, że podczas upałów spada wydajność paneli fotowoltaicznych.
fot: FB/Ministerstwo Energii
Miłosz Motyka, minister energii
fot: FB/Ministerstwo Energii
Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury powietrza - zapewnił w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zwrócił uwagę, że podczas upałów spada wydajność paneli fotowoltaicznych.
- Nasz system jest odporny i jest na te temperatury przygotowany - podkreślił Motyka, pytany w TVP Info o nadchodzące upały.
Wyzwaniem jest rozpiętość temperatur
Szef resortu energii zwrócił uwagę, że wyzwaniem jest rozpiętość temperatur, odnotowywanych w zimę i lato.
- Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na ponad 30 GW mocy i rekordowo wysokie temperatury w zaledwie pół roku, (...) ale Polska jest na to przygotowana - powiedział.
Wskazał, że im wyższa temperatura tym większe ryzyko przeciążenia systemu.
- Wzrasta zapotrzebowanie na moc, wzrasta zużycie, a oczywiście spada np. wydajność paneli fotowoltaicznych, bo one najbardziej wydajne są w okolicy temperatury 25-27 stopni - dodał.
W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II i III stopnia przed upałami w części kraju. Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części województwa podkarpackiego i małopolskiego, a także we wschodniej części województwa śląskiego. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do środy, 5 sierpnia.
Od godz. 12. w poniedziałek zagrożeniem II stopnia przed upałami objęta będzie południowa połowa Polski. Dotyczy to województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz południowej części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia - wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.