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Motyka: System energetyczny przygotowany na upały

Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury powietrza - zapewnił w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zwrócił uwagę, że podczas upałów spada wydajność paneli fotowoltaicznych.

Pap

3 sierpnia 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/Ministerstwo Energii

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/Ministerstwo Energii

Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury powietrza - zapewnił w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zwrócił uwagę, że podczas upałów spada wydajność paneli fotowoltaicznych.

- Nasz system jest odporny i jest na te temperatury przygotowany - podkreślił Motyka, pytany w TVP Info o nadchodzące upały.

Wyzwaniem jest rozpiętość temperatur

Szef resortu energii zwrócił uwagę, że wyzwaniem jest rozpiętość temperatur, odnotowywanych w zimę i lato. 

- Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na ponad 30 GW mocy i rekordowo wysokie temperatury w zaledwie pół roku, (...) ale Polska jest na to przygotowana - powiedział.

Wskazał, że im wyższa temperatura tym większe ryzyko przeciążenia systemu. 

- Wzrasta zapotrzebowanie na moc, wzrasta zużycie, a oczywiście spada np. wydajność paneli fotowoltaicznych, bo one najbardziej wydajne są w okolicy temperatury 25-27 stopni - dodał.

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II i III stopnia przed upałami w części kraju. Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części województwa podkarpackiego i małopolskiego, a także we wschodniej części województwa śląskiego. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do środy, 5 sierpnia.

Od godz. 12. w poniedziałek zagrożeniem II stopnia przed upałami objęta będzie południowa połowa Polski. Dotyczy to województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz południowej części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia - wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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