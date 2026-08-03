Enea, Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna i Unimot podpisały w poniedziałek porozumienie z Gaz-Systemem o wspólnym korzystaniu z mającego powstać drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej.

Enea, Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna i Unimot podpisały w poniedziałek porozumienie z Gaz-Systemem o wspólnym korzystaniu z mającego powstać drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej.

- To porozumienie, które reguluje sposób korzystania z terminala gazowego. Po raz pierwszy wprowadzamy współdzielenie slotów - powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podczas podpisania porozumienia.

Dodał, że po dokonaniu rezerwacji przez czterech uczestników porozumienia, pozostaje jeszcze 11 wolnych slotów, czyli okien czasowych dostępnych dla statków transportujących LNG.

- Ta umowa, to partnerstwo dzisiaj podpisywane pomiędzy Gaz-Systemem a przedsiębiorcami energetycznymi (...) udowadnia, że Polska najlepiej w Europie odrabia lekcje bezpieczeństwa energetycznego - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Stać się istotnym graczem regionalnym

Wojciech Wrochna, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przypomniał, że po ukończeniu budowy drugiego pływającego terminala zdolności regazyfikacji LNG w Polsce sięgną 20 mld m sześc.

- Żeby stać się istotnym graczem regionalnym, potrzebny jest oprócz infrastruktury również istotny element, jakim jest rynek. To dzisiejsze wydarzenie to również bardzo ważny symbol - mamy tutaj nowych graczy na rynku, którzy zajmą się regazyfikacją i importem gazu do Polski - powiedział Wrochna.

Dodał, że będzie to budować konkurencję, zwiększać możliwości odbiorców i "budować ten rynek".

Gaz-System prowadzi już inwestycję w budowę pierwszego pływającego terminala odbioru LNG w Zatoce Gdańskiej. Będzie on przystosowany do odbioru co najmniej 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Jego uruchomienie planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r. Natomiast lądowy terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu został oddany do użytku w 2016 r. Obecnie, po rozbudowie, jego przepustowość wynosi 8,3 mld m sześc. rocznie.

Pod koniec czerwca Gaz System podjął decyzję o budowie drugiego pływającego terminala regazyfikacji gazu skroplonego (FSRU) w Zatoce Gdańskiej, po przeprowadzeniu badania rynku, w wyniku którego przepustowość terminala zarezerwowały Enea, Orlen, PGE i Unimot.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminalu LNG w Świnoujściu.