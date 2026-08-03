Energetyka

Spółki energetyczne i Gaz-System wspólnie będą korzystać z drugiego terminala FSRU

Enea, Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna i Unimot podpisały w poniedziałek porozumienie z Gaz-Systemem o wspólnym korzystaniu z mającego powstać drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej.

Pap

3 sierpnia 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Gaz ma zastąpić węgiel

fot: ARC

Enea, Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna i Unimot podpisały w poniedziałek porozumienie z Gaz-Systemem o wspólnym korzystaniu z mającego powstać drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej.

- To porozumienie, które reguluje sposób korzystania z terminala gazowego. Po raz pierwszy wprowadzamy współdzielenie slotów - powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podczas podpisania porozumienia.

Dodał, że po dokonaniu rezerwacji przez czterech uczestników porozumienia, pozostaje jeszcze 11 wolnych slotów, czyli okien czasowych dostępnych dla statków transportujących LNG.

- Ta umowa, to partnerstwo dzisiaj podpisywane pomiędzy Gaz-Systemem a przedsiębiorcami energetycznymi (...) udowadnia, że Polska najlepiej w Europie odrabia lekcje bezpieczeństwa energetycznego - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Stać się istotnym graczem regionalnym

Wojciech Wrochna, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przypomniał, że po ukończeniu budowy drugiego pływającego terminala zdolności regazyfikacji LNG w Polsce sięgną 20 mld m sześc.

- Żeby stać się istotnym graczem regionalnym, potrzebny jest oprócz infrastruktury również istotny element, jakim jest rynek. To dzisiejsze wydarzenie to również bardzo ważny symbol - mamy tutaj nowych graczy na rynku, którzy zajmą się regazyfikacją i importem gazu do Polski - powiedział Wrochna. 

Dodał, że będzie to budować konkurencję, zwiększać możliwości odbiorców i "budować ten rynek".

Gaz-System prowadzi już inwestycję w budowę pierwszego pływającego terminala odbioru LNG w Zatoce Gdańskiej. Będzie on przystosowany do odbioru co najmniej 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Jego uruchomienie planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r. Natomiast lądowy terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu został oddany do użytku w 2016 r. Obecnie, po rozbudowie, jego przepustowość wynosi 8,3 mld m sześc. rocznie.

Pod koniec czerwca Gaz System podjął decyzję o budowie drugiego pływającego terminala regazyfikacji gazu skroplonego (FSRU) w Zatoce Gdańskiej, po przeprowadzeniu badania rynku, w wyniku którego przepustowość terminala zarezerwowały Enea, Orlen, PGE i Unimot.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminalu LNG w Świnoujściu.

Powiązane tematy:

gaz energetyka fsru gaz system gospodarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Prąd

Upał w energetyce, czyli wszystkie ręce na pokład

Polski system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrycie zapotrzebowania w upały; w najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy - podały w poniedziałek PSE. Jednocześnie nie wykluczyły potrzeby ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy.

OZE

Chcą funduszu dla mieszkańców, na który zrzucać się mają właściciele wiatraków

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi właściciele farm wiatrowych będą zobowiązani do tworzenia funduszy finansujących świadczenia dla lokalnych mieszkańców - wynika z założeń projektu ustawy, który opublikowano w poniedziałek w wykazie prac rządu.

Prąd

To jest skrajnie niebezpieczna sytuacja w sieci. Węgry wyłączają atom, upały testują system całej Unii

Ryzyko blackoutu rozleje się na Rumunię i Unię. Europa wchodzi w najbardziej napięty tydzień energetyczny tego lata. Kilkudniowa fala skrajnych upałów nakłada się na nieplanowane wyłączenie bloku jądrowego na Węgrzech. Operatorzy systemu z Budapesztu po Bukareszt biją na alarm: jeśli sieć węgierska nie wytrzyma obciążenia, problem w ciągu minut może objąć Rumunię, Słowację, a dalej cały system kontynentalny ENTSO-E (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej).

Paliwo

Zakres promocji na paliwa na stacjach Orlenu wymaga rozszerzenia? Minister nalega

Resort energii rozmawia z Orlenem na temat możliwości obniżenia cen paliw na stacjach - poinformował w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Według niego rozszerzenia wymaga zakres promocji na paliwa na stacjach koncernu.