Upał w energetyce, czyli wszystkie ręce na pokład

Polski system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrycie zapotrzebowania w upały; w najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy - podały w poniedziałek PSE. Jednocześnie nie wykluczyły potrzeby ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy.

Polski system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrycie zapotrzebowania w upały; w najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy - podały w poniedziałek PSE. Jednocześnie nie wykluczyły potrzeby ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odniosły się do prognozowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wysokich temperatur oraz informacji od operatorów z Węgier i Rumunii o ograniczonej dostępności bloków jądrowych z powody bardzo niskiego poziomu wody w Dunaju.

"Polski system jest obecnie dobrze przygotowany na pokrywanie zapotrzebowania w okresie letnim. W poprzednich latach bez przeszkód przechodziliśmy przez fale upałów. By tak pozostało niezbędne jest zapewnienie odpowiednich mocy dyspozycyjnych" - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w serwisie LinkedIn. Dodały, że według obecnie dostępnych danych i prognoz "w najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy, przy czym nie można wykluczyć potrzeby skorzystania ze środka w postaci ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy".

Przygotowani na upały, ale...

Ogłoszenie okresu przywołania na rynku mocy oznacza, że wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi wynikającymi z umów zawartych na rynku mocy muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Wytwórcy muszą ją przedstawić do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci, a odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie.

Operator krajowego systemu elektroenergetycznego wyjaśnił, że wysokie temperatury zwiększają zapotrzebowanie na moc i energię, przede wszystkim ze względu na intensywną pracę klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych. W ciągu dnia większa produkcja energii z instalacji fotowoltaicznych pomaga pokryć to dodatkowe zapotrzebowanie, o ile klimatyzacja pracuje w godzinach wysokiej generacji słonecznej, korzystając z nadwyżek energii.

"Niestety wiele urządzeń chłodzących jest uruchomianych dopiero w godzinach wieczornych, co zwiększa zapotrzebowanie. Wieczorami niezbędna będzie więc praca z większą mocą elektrowni konwencjonalnych, czyli węglowych i gazowych" - podkreślono.

PSE dodały, że niektóre elektrownie konwencjonalne pracują z ograniczoną mocą z powodu wysokich temperaturami i niskiego poziomem wód, których używa się w tych jednostkach do chłodzenia.

"PSE dysponują procedurami operacyjnymi oraz odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi utrzymanie stabilnej pracy systemu również w takich okresach" - wskazano także.

IMGW wydało ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami. Będą obowiązywały w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry w dzień wskażą do 38 st. C. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywały od poniedziałku od godz. 20 do czwartku do godz. 20.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.