Grupa Orlen sfinalizowała zakup projektu hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 216 MW. W gminie Kazimierz Biskupi w Wielkopolsce powstanie kompleks łączący farmę fotowoltaiczną i wiatrową, który będzie produkował około 315 GWh energii elektrycznej rocznie, zaspokajając zapotrzebowanie blisko 143 tys. gospodarstw domowych. Projekt zostanie zrealizowany przez polskie firmy z wykorzystaniem formuły cable poolingu, pozwalającej na efektywne współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez źródła słoneczne i wiatrowe.

Grupa Orlen sfinalizowała zakup projektu hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 216 MW. W gminie Kazimierz Biskupi w Wielkopolsce powstanie kompleks łączący farmę fotowoltaiczną i wiatrową, który będzie produkował około 315 GWh energii elektrycznej rocznie, zaspokajając zapotrzebowanie blisko 143 tys. gospodarstw domowych. Projekt zostanie zrealizowany przez polskie firmy z wykorzystaniem formuły cable poolingu, pozwalającej na efektywne współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez źródła słoneczne i wiatrowe.

– Dzisiejszą akwizycją zwiększamy portfel OZE Orlenu o projekt o mocy 216 MW, który połączy produkcję energii ze słońca i wiatru oraz pozwoli efektywnie wykorzystać infrastrukturę przyłączeniową. To kolejny konkretny efekt naszego programu inwestycyjnego. Rozwijamy aktywa wspierające transformację energetyczną Polski, angażując przy tym polskie firmy i wzmacniając krajowe kompetencje w nowoczesnej energetyce – podkreśla Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Należąca do koncernu spółka Orlen New Power, odpowiadająca za rozwój i zarządzanie lądowymi aktywami odnawialnych źródeł energii, nabyła od polskich deweloperów ONDE i Neo Energy Group dwie spółki celowe, posiadające prawa do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 180 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 36 MW. Partnerzy pozostaną zaangażowani w realizację inwestycji. ONDE będzie jej generalnym wykonawcą, Neo Energy Group odpowiadać będzie za zarządzanie procesem budowy, zaś nadzór inwestorski z ramienia Grupy Orlen sprawować będzie Energa Green Development.

W części wiatrowej kompleksu pracować będzie dziewięć turbin Vestas V136 o mocy 4 MW każda. Projekt zostanie zrealizowany w formule cable poolingu, w której farma fotowoltaiczna i wiatrowa korzystają ze wspólnej infrastruktury, co pozwala efektywniej zagospodarować dostępne moce przyłączeniowe.

– Nabycie projektu Kazimierz Biskupi to transakcja łącząca dużą skalę inwestycji z wysokim stopniem zaawansowania projektów oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnych mocy przyłączeniowych. Połączenie energetyki słonecznej i wiatrowej zwiększa efektywność wykorzystania infrastruktury sieciowej, a jednocześnie wzmacnia potencjał generowania wartości przez Grupę Orlen – mówi Tadeusz Zborowski, wiceprezes zarządu ORLEN New Power ds. Finansowych.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku. Pierwsze podanie napięcia do sieci przewidywane jest na początek 2028 roku, a pełne uruchomienie komercyjne na drugi kwartał 2028 roku.

Kazimierz Biskupi będzie kolejnym projektem Grupy Orlen rozwijającym hybrydowy model OZE, sprawdzony już w Wielkopolsce przy instalacji Kleczew Solar & Wind. Obie inwestycje dzieli odległość ok. 8 km, dzięki czemu w regionie powstanie jeden z większych lądowych klastrów odnawialnych źródeł energii w Polsce o łącznej mocy 485 MW.

Połączenie farm słonecznych i wiatrowych pozwala efektywniej wykorzystywać infrastrukturę przyłączeniową, ograniczać wpływ zmiennych warunków pogodowych na produkcję energii oraz zwiększać stabilność pracy źródeł odnawialnych. Jednocześnie koncentracja aktywów wytwórczych w jednym obszarze stworzy dodatkowe synergie operacyjne, zwłaszcza w zakresie zarządzania i optymalizacji kosztów serwisowych, wzmacniając efektywność nowych inwestycji OZE realizowanych przez Grupę Orlen.