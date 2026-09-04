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Rozpoczął się remont dworca w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach

Od rozbiórki dachu rozpoczął się długo wyczekiwany remont dworca kolejowego w Ząbkowicach. Dla miasta to bardzo ważna inwestycja.

Monika Krezel

Monika Krężel

4 września 2026, 14:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

Dworzec PKP w Ząbkowicach

fot: Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

Od rozbiórki dachu rozpoczął się długo wyczekiwany remont dworca kolejowego w Ząbkowicach. Dla miasta to bardzo ważna inwestycja.

Budynek przez lata stał zaniedbany, a stacja w Ząbkowicach obsługuje wiele atrakcyjnych połączeń. Po remoncie nowoczesny dworzec będzie stanowił idealne miejsce dla pasażerów oczekujących na przyjazd swojego pociągu – poinformował Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej w mediach społecznościowych.

Wart podkreślenia jest również fakt, że realizacja tej inwestycji może się odbyć między innymi dzięki gwarancjom ze strony miasta, jakie ono złożyło spółce PKP już w 2023 roku, że po zakończeniu prac wynajmie od nich powierzchnie w budynku. Był to warunek postawiony przez PKP i niezbędny do podjęcia decyzji o przebudowie budynku.

- Miasto zajmie w nim całe pierwsze piętro, m.in. z myślą o usługach publicznych i przestrzeni do spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Podobny model sprawdził się już przy dworcu w Centrum, gdzie działa Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości.

Wykonawcą prac jest firma Global Budownictwo z Częstochowy, która ma już doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Z powodzeniem remontowali dworce m.in. w Rzepinie i Rokicinach, a obecnie prowadzą prace przy remoncie dworca w Suwałkach i Oławie. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, finał prac i otwarcie odnowionego obiektu nastąpi jeszcze w 2028 roku.


 

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