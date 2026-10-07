Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, był gościem studia netTG.pl na Future Mining Expo & Forum. W rozmowie o tym, jak instytut związany z górnictwem przestawia się na nowe dziedziny, od odzysku surowców i technologii wodorowych po współpracę z przemysłem zbrojeniowym.