Górnictwo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 80 - Dariusz Prostański | Dyrektor Instytutu KOMAG: "Górnictwo nadal nas potrzebuje"

Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, był gościem studia netTG.pl na Future Mining Expo & Forum. W rozmowie o tym, jak instytut związany z górnictwem przestawia się na nowe dziedziny, od odzysku surowców i technologii wodorowych po współpracę z przemysłem zbrojeniowym.

Robert Passia

Robert Passia

7 października 2026, 09:12
źródło: portal gospodarka i ludzie

Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, był gościem studia netTG.pl na Future Mining Expo & Forum. W rozmowie o tym, jak instytut związany z górnictwem przestawia się na nowe dziedziny, od odzysku surowców i technologii wodorowych po współpracę z przemysłem zbrojeniowym.

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