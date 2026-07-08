Rosjanie bez odszkodowania za zniszczenie Nord Stream

Ubezpieczyciele nie wypłacą spółce Nord Stream odszkodowania za zniszczenie gazociągu. Taką decyzję podjął sąd w Londynie. Oddalił żądanie Rosjan. Spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. Chodzi o 580 mln zł.

Pierwsza nitka Gazociągu Północnego ma być gotowa pod koniec 2011 roku

Ubezpieczyciele nie wypłacą spółce Nord Stream odszkodowania za zniszczenie gazociągu. Taką decyzję podjął sąd w Londynie. Oddalił żądanie Rosjan. Spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. Chodzi o 580 mln zł.

Zachodni ubezpieczyciele - z firmą Lloyd's of London na czele - nie muszą wypłacać odszkodowań. Zdaniem sądu skutecznie udowodnili, że zniszczenia były skutkiem inwazji Rosji na Ukrainę.

W 2022 r. wybuchy zniszczyły trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim. Stało się to w pobliżu wybrzeża Danii.

Zatrzymano dwóch podejrzanych obywateli Ukrainy

Jednego we Włoszech, drugiego w Polsce. Rzym wydał niemieckiej prokuraturze podejrzanego, który usłyszał zarzuty dotyczące m.in. współudziału w zbrodni wojennej. Polskie władze nie zgodziły się na ekstradycję.

Gazociąg Północny, oficjalna nazwa Nord Stream – gazociąg z Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech, poprowadzony po dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem ewentualnych państw tranzytowych, używany do transportu gazu ziemnego w latach 2011–2022. Jego długość wynosi 1222 km, co czyni go najdłuższym gazociągiem morskim na świecie.

Pierwsza nitka gazociągu została oddana do użytku 8 listopada 2011 roku, a druga 8 października 2012. Przesył gazu przez gazociąg został wstrzymany przez stronę rosyjską 31 sierpnia 2022. Chciano w ten sposób wywołać kryzys energetyczny w Europie. Natomiast 26 września 2022 został uszkodzony wskutek wybuchów w jego pobliżu.