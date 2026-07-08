Gospodarka

Rosjanie bez odszkodowania za zniszczenie Nord Stream

Ubezpieczyciele nie wypłacą spółce Nord Stream odszkodowania za zniszczenie gazociągu. Taką decyzję podjął sąd w Londynie. Oddalił żądanie Rosjan. Spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. Chodzi o 580 mln zł.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

8 lipca 2026, 13:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

Rury fabryka nord sream com

fot: nord-stream.com

Pierwsza nitka Gazociągu Północnego ma być gotowa pod koniec 2011 roku

fot: nord-stream.com

Ubezpieczyciele nie wypłacą spółce Nord Stream odszkodowania za zniszczenie gazociągu. Taką decyzję podjął sąd w Londynie. Oddalił żądanie Rosjan. Spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. Chodzi o 580 mln zł.

Zachodni ubezpieczyciele - z firmą Lloyd's of London na czele - nie muszą wypłacać odszkodowań. Zdaniem sądu skutecznie udowodnili, że zniszczenia były skutkiem inwazji Rosji na Ukrainę.

W 2022 r. wybuchy zniszczyły trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim. Stało się to w pobliżu wybrzeża Danii. 

Zatrzymano dwóch podejrzanych obywateli Ukrainy

Jednego we Włoszech, drugiego w Polsce. Rzym wydał niemieckiej prokuraturze podejrzanego, który usłyszał zarzuty dotyczące m.in. współudziału w zbrodni wojennej. Polskie władze nie zgodziły się na ekstradycję.

Gazociąg Północny, oficjalna nazwa Nord Stream – gazociąg z Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech, poprowadzony po dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem ewentualnych państw tranzytowych, używany do transportu gazu ziemnego w latach 2011–2022. Jego długość wynosi 1222 km, co czyni go najdłuższym gazociągiem morskim na świecie.

Pierwsza nitka gazociągu została oddana do użytku 8 listopada 2011 roku, a druga 8 października 2012. Przesył gazu przez gazociąg został wstrzymany przez stronę rosyjską 31 sierpnia 2022. Chciano w ten sposób wywołać kryzys energetyczny w Europie. Natomiast 26 września 2022 został uszkodzony wskutek wybuchów w jego pobliżu.

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