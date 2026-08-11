W ciągu ostatnich trzech lat Rosja Putina drastycznie zintensyfikowała wojnę energetyczną. To zmasowane uderzenia rakietowe i dronowe na Ukrainie oraz operacje hybrydowe, cyberataki i sabotaż fizyczny w Europie. Ostatnio w Rumunii i Niemczech.

W ciągu ostatnich trzech lat Rosja Putina drastycznie zintensyfikowała wojnę energetyczną. To zmasowane uderzenia rakietowe i dronowe na Ukrainie oraz operacje hybrydowe, cyberataki i sabotaż fizyczny w Europie. Ostatnio w Rumunii i Niemczech.

Główny cel: Ukraina

Rosja chce zniszczyć system energetyczny Ukrainy. Zamiast uderzać jedynie w linie przesyłowe, zaczęto systematycznie niszczyć całe elektrownie i trudne do odbudowania komponenty.

Do najważniejszych celów należały:

Elektrownie jądrowe: Choć same reaktory rzadko są bezpośrednim celem ze względu na ryzyko radiacyjne, zmasowane ataki (np. w listopadzie 2024 r.) uszkodziły podstacje powiązane z elektrowniami atomowymi, zmuszając operatorów do awaryjnego odłączenia aż 7 z 9 działających reaktorów w kraju. Ponadto pod stałą rosyjską okupacją pozostajeZaporowska Elektrownia Jądrowa

Elektrownie wodne (Hydroelektrownie):

Kachowska Elektrownia Wodna – wysadzona w czerwcu 2023 roku, co doprowadziło do katastrofy humanitarnej i ekologicznej.

– wysadzona w czerwcu 2023 roku, co doprowadziło do katastrofy humanitarnej i ekologicznej. Dnieprzańska Elektrownia Wodna (DnieproHES) – wielokrotnie bombardowana w latach 2024–2026 (m.in. potężny ataki w marcu 2024 r.), co doprowadziło do jej krytycznego uszkodzenia.

– wielokrotnie bombardowana w latach 2024–2026 (m.in. potężny ataki w marcu 2024 r.), co doprowadziło do jej krytycznego uszkodzenia. Ataki odnotowano także na elektrownie wodne w kaskadzie Dniestru i Kaniowa.

Elektrownie cieplne (Elektrociepłownie): Rosyjskie rakiety niemal całkowicie zniszczyły moce produkcyjne prywatnego holdingu DTEK oraz państwowego Centrenergo:

Elektrownia Trypolska (obwód kijowski) – całkowicie zniszczona wiosną 2024 roku.

(obwód kijowski) – całkowicie zniszczona wiosną 2024 roku. Elektrownia Zmijiwska (obwód charkowski) – zniszczona w 2024 roku.

(obwód charkowski) – zniszczona w 2024 roku. Elektrownia Bursztyńska i Elektrownia Ładyżyńska – uderzano w nie dziesiątki razy, eliminując je z użytku na wiele miesięcy.

Podstacje i sieci przesyłowe Ukrenergo: Regularne cele w czasie fal ataków (największe m.in. w sierpniu 2024, pod koniec 2025 i na początku 2026 roku). Uszkodzenie transformatorów wysokiego napięcia (szczególnie autotransformatorów 750 kV i 330 kV) wielokrotnie paraliżowało dostawy prądu.

Infrastruktura gazowa i paliwowa:

W 2025 r. Rosja zaatakowała m.in. przepompownię gazu w Orliwce (przy granicy z Rumunią, na trasie gazociągu transbałkańskiego).

(przy granicy z Rumunią, na trasie gazociągu transbałkańskiego). Uderzenia zniszczyły liczne podziemne magazyny gazu na zachodzie Ukrainy (np. w rejonie Stryja) oraz bazy paliwowe (np. terminal SOCSR w Odessie).

Unia cierpi najbardziej

Poza Ukrainą działania Rosji (głównie koordynowane przez wywiad wojskowy GRU) noszą znamiona wojny hybrydowej mającej na celu zastraszenie Zachodu:

Polska (Sieć elektroenergetyczna): Na początku 2026 roku polskie władze (Ministerstwo Cyfryzacji) oficjalnie poinformowały, że zneutralizowano potężny, skoordynowany atak rosyjskich służb na polską infrastrukturę energetyczną, którego celem było doprowadzenie do ogólnokrajowego blackoutu w grudniu poprzedniego roku.

Morze Bałtyckie (Rurociągi i kable podmorskie): Według raportów analitycznych od jesieni 2023 roku w rejonie Bałtyku doszło do uszkodzenia 11 podmorskich kabli i rurociągów. Rosyjska „flota cieni” i statki badawcze są podejrzewane o sabotaż m.in.:

Gazociągu Balticconnector (łączącego Finlandię i Estonię) – uszkodzonego w październiku 2023 r. przez ciągniętą po dnie kotwicę statku Newnew Polar Bear (podejrzewa się współpracę chińsko-rosyjską).

(łączącego Finlandię i Estonię) – uszkodzonego w październiku 2023 r. przez ciągniętą po dnie kotwicę statku Newnew Polar Bear (podejrzewa się współpracę chińsko-rosyjską). Kabli telekomunikacyjnych i energetycznych na dnie Bałtyku w latach 2024–2025.

Morze Północne (Farmy wiatrowe i platformy wiertnicze): Wywiady morskie państw skandynawskich (Norwegii, Danii, Szwecji) udokumentowały dziesiątki incydentów, w których rosyjskie statki „szpiegowskie” (np. Admirał Władimirski) mapowały infrastrukturę krytyczną, w tym kable energetyczne łączące morskie farmy wiatrowe z lądem , przygotowując potencjalne cele pod sabotaż.

Wywiady morskie państw skandynawskich (Norwegii, Danii, Szwecji) udokumentowały dziesiątki incydentów, w których rosyjskie statki „szpiegowskie” (np. Admirał Władimirski) mapowały infrastrukturę krytyczną, w tym kable energetyczne łączące , przygotowując potencjalne cele pod sabotaż. Niemcy i Wielka Brytania (Obiekty przemysłowo-energetyczne): Służby specjalne wiążą serię niewyjaśnionych pożarów w zakładach przemysłowych oraz incydenty z dronami nad niemieckimi bazami i obiektami krytycznymi z działaniem lokalnych sabotażystów opłacanych przez Rosję.

Analoitycy podkreślają, że w państwach NATO Rosja skupia się na testowaniu odporności granic, sabotażu podwodnym i operacjach w cyberprzestrzeni. Jakie będą kolejne ruchy państwa Putina?





