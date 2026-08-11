Kraj i Świat

Rosja Putina nie odpuszcza energetyce i przemysłowi. Gdzie uderzy następnym razem?

W ciągu ostatnich trzech lat Rosja Putina drastycznie zintensyfikowała wojnę energetyczną. To zmasowane uderzenia rakietowe i dronowe na Ukrainie oraz operacje hybrydowe, cyberataki i sabotaż fizyczny w Europie. Ostatnio w Rumunii i Niemczech.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

11 sierpnia 2026, 10:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: kremlin.ru

Prezydent Władimir Putin uderza w energetykę

fot: kremlin.ru

W ciągu ostatnich trzech lat Rosja Putina drastycznie zintensyfikowała wojnę energetyczną. To zmasowane uderzenia rakietowe i dronowe na Ukrainie oraz operacje hybrydowe, cyberataki i sabotaż fizyczny w Europie. Ostatnio w Rumunii i Niemczech.

Główny cel: Ukraina

Rosja chce zniszczyć system  energetyczny Ukrainy. Zamiast uderzać jedynie w linie przesyłowe, zaczęto systematycznie niszczyć całe elektrownie i trudne do odbudowania komponenty. 

Do najważniejszych celów należały:

Elektrownie jądrowe: Choć same reaktory rzadko są bezpośrednim celem ze względu na ryzyko radiacyjne, zmasowane ataki (np. w listopadzie 2024 r.) uszkodziły podstacje powiązane z elektrowniami atomowymi, zmuszając operatorów do awaryjnego odłączenia aż 7 z 9 działających reaktorów w kraju. Ponadto pod stałą rosyjską okupacją pozostajeZaporowska Elektrownia Jądrowa

Elektrownie wodne (Hydroelektrownie):

  • Kachowska Elektrownia Wodna – wysadzona w czerwcu 2023 roku, co doprowadziło do katastrofy humanitarnej i ekologicznej.
  • Dnieprzańska Elektrownia Wodna (DnieproHES) – wielokrotnie bombardowana w latach 2024–2026 (m.in. potężny ataki w marcu 2024 r.), co doprowadziło do jej krytycznego uszkodzenia.
  • Ataki odnotowano także na elektrownie wodne w kaskadzie Dniestru i Kaniowa. 

Elektrownie cieplne (Elektrociepłownie): Rosyjskie rakiety niemal całkowicie zniszczyły moce produkcyjne prywatnego holdingu DTEK oraz państwowego Centrenergo:

  • Elektrownia Trypolska (obwód kijowski) – całkowicie zniszczona wiosną 2024 roku.
  • Elektrownia Zmijiwska (obwód charkowski) – zniszczona w 2024 roku.
  • Elektrownia Bursztyńska i Elektrownia Ładyżyńska – uderzano w nie dziesiątki razy, eliminując je z użytku na wiele miesięcy. 

Podstacje i sieci przesyłowe Ukrenergo: Regularne cele w czasie fal ataków (największe m.in. w sierpniu 2024, pod koniec 2025 i na początku 2026 roku). Uszkodzenie transformatorów wysokiego napięcia (szczególnie autotransformatorów 750 kV i 330 kV) wielokrotnie paraliżowało dostawy prądu. 

Infrastruktura gazowa i paliwowa:

  • W 2025 r. Rosja zaatakowała m.in. przepompownię gazu w Orliwce (przy granicy z Rumunią, na trasie gazociągu transbałkańskiego).
  • Uderzenia zniszczyły liczne podziemne magazyny gazu na zachodzie Ukrainy (np. w rejonie Stryja) oraz bazy paliwowe (np. terminal SOCSR w Odessie). 

Unia cierpi najbardziej

Poza Ukrainą działania Rosji (głównie koordynowane przez wywiad wojskowy GRU) noszą znamiona wojny hybrydowej mającej na celu zastraszenie Zachodu: 

Polska (Sieć elektroenergetyczna): Na początku 2026 roku polskie władze (Ministerstwo Cyfryzacji) oficjalnie poinformowały, że zneutralizowano potężny, skoordynowany atak rosyjskich służb na polską infrastrukturę energetyczną, którego celem było doprowadzenie do ogólnokrajowego blackoutu w grudniu poprzedniego roku. 

Morze Bałtyckie (Rurociągi i kable podmorskie): Według raportów analitycznych  od jesieni 2023 roku w rejonie Bałtyku doszło do uszkodzenia 11 podmorskich kabli i rurociągów. Rosyjska „flota cieni” i statki badawcze są podejrzewane o sabotaż m.in.:

  • Gazociągu Balticconnector (łączącego Finlandię i Estonię) – uszkodzonego w październiku 2023 r. przez ciągniętą po dnie kotwicę statku Newnew Polar Bear (podejrzewa się współpracę chińsko-rosyjską).
  • Kabli telekomunikacyjnych i energetycznych na dnie Bałtyku w latach 2024–2025.
  • Morze Północne (Farmy wiatrowe i platformy wiertnicze): Wywiady morskie państw skandynawskich (Norwegii, Danii, Szwecji) udokumentowały dziesiątki incydentów, w których rosyjskie statki „szpiegowskie” (np. Admirał Władimirski) mapowały infrastrukturę krytyczną, w tym kable energetyczne łączące morskie farmy wiatrowe z lądem, przygotowując potencjalne cele pod sabotaż.
  • Niemcy i Wielka Brytania (Obiekty przemysłowo-energetyczne): Służby specjalne wiążą serię niewyjaśnionych pożarów w zakładach przemysłowych oraz incydenty z dronami nad niemieckimi bazami i obiektami krytycznymi z działaniem lokalnych sabotażystów opłacanych przez Rosję. 

Analoitycy podkreślają, że w państwach NATO Rosja skupia się na testowaniu odporności granic, sabotażu podwodnym i operacjach w cyberprzestrzeni. Jakie będą kolejne ruchy państwa Putina?



 

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